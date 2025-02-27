【重磅快評】超思案降調連升2級 光電案彈劾也能時來運轉？

台南市光電弊案喧騰一時，監察院以經濟部能源署長游振偉、前組長林文信及台南市經發局前局長陳凱凌為太陽光電業者解套有重大違失為由彈劾3人，經濟部隨即將游調離主管職務，改任參事；游振偉調差其實不必難過，看看因超思雞蛋案被連降兩級的張經緯，風頭過後竟連升兩級。只要朝中有人，何愁官位不來？

監委林文程、浦忠成、趙永清昨天發布新聞，指經濟部能源署長游振偉、前組長林文信及台南市經發局前局長陳凱凌等人，涉嫌在台南市俗稱「小二甲」弊案（面積未達2公頃非都市土地申請使用地類別變更作太陽光電設施使用）為光電業者解套，監察院認定有重大違失，通過彈劾3人，移送懲戒法院審理；經濟部下午即將游振偉調離任參事，堪稱火速。

台南地檢署早在去年四月就偵結起訴台南光電弊案，陳凱凌、林文信涉嫌接受關說，護航行政院顧問、力暘集團總裁古盛煇的5家能源公司，規避農委會禁令，讓他們繼續使用零碎農地賣電賺錢，涉嫌圖利逾91億元，陳凱凌等15官商被依貪汙等罪起訴。游振偉並未在起訴名單之內，這次被監察院列入彈劾名單，難免引人側目。

若以超思雞蛋案來對比台南光電弊案，就很有意思了。具高度爭議的超思雞蛋案爆發後，時任農業部畜牧司長張經緯被降調，檢調去年發動約談多名農業部官員，但案子大半年沒動靜，風頭過後，張經緯已由10職等的畜產試驗所東區所長連升2級高陞動植物防疫檢疫署副署長，引來立委怒批評農業部不顧慮人民感受。

農業部辯稱，張經緯曾任農業部畜牧司簡任第12職等司長職務，調任動植物防疫檢疫署簡任12職等副署長職務，與曾任畜牧司司長一職，同列簡任12職等職務，並無跳級升官情事。

但問題是，超思雞蛋案還在偵辦中，農業部就讓張經緯回任12職等，不禁讓人質疑當初降調所長的理由難道已經消失了嗎？其實，農業部沒提的是，張經緯是前農委會主委林聰賢從宜蘭縣到中央，一路升到司長，擺明是林聰賢人馬，張經緯的高陞只是時間早晚問題而已。

再回頭看看游振偉，民進黨在台南力推光電，時任經濟部長王美花頻頻在台南光電案場亮相，七股及將軍廢棄鹽灘地光電場啟用、催生首座農電共生示範案場，游振偉可謂無役不與，游能逃過司法追訴，卻沒躲過監察院彈劾，也真是運氣差。

不過，奧妙之處在於，檢方的起訴書都說「經濟部裁示交由林文信處理」，但起訴僅及林文信，彈劾卻波及游振偉，若說有高層指示游振偉為光電業者解套，輪廓其實已呼之欲出；反過來說，如果游振偉自甘擔任本案的斷點，迴護高層權貴，今日雖丟官，說不定那天也能和張經緯一樣時來運轉。