在野提恢復7天國定假日 政院：尊重也抱正面態度

國民黨預計在本會期要推動國定假日法制化，行政院發言人李慧芝27日指出，對於外界的各種討論聲音都尊重，不過院長卓榮泰先前也已經答覆過，對於國定假日要增加什麼節日，都需要是對國家有意義的，也希望符合全國通盤、公平、一致的原則，且產業界、勞動方都有共識的話可以研議。

李慧芝表示，目前的國定假日一年共計有115天至116天，符合立法院附帶決議文字。

李慧芝說明，卓榮泰表示有聽到很多聲音，對於增加多少天、增加哪一天、增加什麼節日，都需要是對國家有意義的，也希望符合全國通盤、公平、一致的原則，用影響社會成本最低的方式來增加，「在民主社會當中，政府對於這些公開理性討論，都會予以尊重，也是抱持正面的態度」。