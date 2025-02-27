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卓揆盼與地方討論財劃法可行版本 開會通知就今天發出

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰（中）。記者余承翰／攝影

「財政收支劃分法修正案」要求中央額外釋出3753億財源，行政院會今天拍板覆議案，並提出4大面向的窒礙難行之處。財政部次長阮清華預告，財政部不反對修法，但希望充分與地方溝通，今天將發布開會通知，希望地方提出有建設性的意見。

針對財劃法修正案第8條、第16條之1、第30條窒礙難行之處，行政院長卓榮泰說明，首先，修法調整各級政府稅收劃分，大幅削減中央可運用財源，直接改變中央與地方的財政結構，卻未併同檢討中央與地方事權分配，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續。

卓榮泰表示，第二，修正統籌分配稅款的分配方式，進一步擴大城鄉差距，背離財劃法立法本質，且修正內容矛盾且欠缺具體明確；第三，本次修正大幅增加地方自治財源，又規定中央政府不得減少給與地方政府的一般性補助款項跟金額，非常不合理。

他續指，第四，本次修正未考量施行應有準備作業期間，不利各級政府預算秩序維護和執行。

根據財主單位估算，財劃法修正後，未來總預算非法律義務支出預算整體須刪28％，影響巨大。阮清華舉例，育兒津貼、國防支出都可能受到影響，如公共托育補助原本每人7000元到1.3萬元，可能減少到4900至9100元，租金補貼原本每月補助2000至8000元，可能減少1400至5600元。

行政院副主計長蔡鴻坤說明，預算案中「政事別」科目含括經濟發展、建設、國防、教育、環保等，若影響環保，就會影響淨零、減碳等業務，若按計劃來分，科技經費、一般社會發展計畫可能都會受影響。

不過，行政院除了提出覆議，盼立法院重新審議之外，卓榮泰也在院會中向六都代表表達，中央願與地方一同啟動新一波財劃法的實質會議，藉此討論出合理可行，可長可久的財政收支劃分法版本。據轉述，六都代表並未當場表示意見。

財政部次長阮清華指出，財政部在立法院修法前，已多次邀集地方政府及中央相關討論，也獲得成果，比如分配指標從80個收攏成3個，但權重尚待討論，遺憾中央尚未充分溝通，立法院就已完成修法，但財政部並未放棄。

阮清華強調，財劃法是中央、地方政府財政收支劃分根本大法，財政部不反對修法，但希望充分討，取得最大共識，切勿倉促立法；近期將邀地方政府、中央政府溝通，預計今天發布開會通知，盼地方政府能提出和平、合理且有建設性的意見，為使修法更加周延，也將徵詢相關學者專家意見。

修法 行政院 財劃法

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