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南檢起訴陳啓昱求刑12年 黃國昌：綠友友禁臠國家悲哀

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台鹽綠能前董事長陳啓昱。圖／本報資料照片
台鹽綠能前董事長陳啓昱。圖／本報資料照片

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司光電弊案，今天起訴前任董事長陳啓昱求刑12年，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，綠營權貴啃食國家資源，受害的是全體納稅人，綠電政策淪為綠友友插旗的禁臠，賴政府不思改進仍執意為之，只為維護自家人利益，真是國家的悲哀。

台南地檢署今天起訴陳啓昱等5人，其中陳啓昱否認犯行具體求刑12年，台鹽綠能前總經理蘇坤煌求刑10年，台鹽綠能郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘及偉珵開發公司戴姓負責人則建請量處適當之刑。

黃國昌稍早透過臉書發文表示，台南地檢署偵查終結臭不可聞的台鹽綠能光電弊案，依照違反「證券交易法」、「公司法」致使台綠至少損失3億元、不法所得超過1.3億元，正式起訴陳啟昱、蘇坤煌等5人，並且對陳蘇二人分別求處12年、10年的重刑。

黃國昌指出，從揭露整起弊案迄今，已經超過一年半時間，「起訴內容與我所說如出一徹，綠營權貴啃食國家資源，賺得『油洗洗』，最後受害的則是全體納稅人」，一如預期早已設下斷點，就只查到陳啟昱為止，至於洗出去的金流流向何方，又有哪些人因此獲益，「為了保持皇城內的和諧，怎麼可能敢查下去？」

黃國昌說，當整個國家的綠電政策，早已淪為綠友友爭相插旗的禁臠，賴政府卻仍不思改進、執意為之，只為維護自己人利益，真是國家的悲哀。

台鹽綠能 陳啓昱 黃國昌

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