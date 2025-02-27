總預算若覆議不成 卓揆：部分政策將與地方政府共同負擔

行政院會今天拍板「財政收支劃分法」、「今年度中央政府總預算案」覆議案。行政院長卓榮泰指出，總預算大幅度刪減、凍結，已實質造成部會業務執行困難，確有窒礙難行；他提到，若覆議不成立、解凍有困難及流用也禁止，最後只有跟地方政府共同負擔。

針對總預算窒礙難行之處，卓榮泰說明，首先，歲出刪減總數有爭議，進而要求行政院自行調整刪減數，高達636億元，有違權力分立原則，也與預算法49條規定不符；第二，預算刪減幅度和金額創歷史新高，特別針對特定機關、項目巨大幅度刪減，已經影響法定機關正常運作、履行法定職務。

卓榮泰續指，第三、預算凍結金額較前3年來看，平均增加9倍，多項凍結案解凍條件和程序都難以達成，將造成機關礙於時效無法順利運作、延續。

他也提到，數發部在行政院會中表達，由於相關預算大幅刪凍，已影響到偏鄉地區國人收看無線衛星電視的權利，預算只夠執行到今年中，未來要由地方政府共同負擔；他會中認為，現在要努力的是讓覆議案能成立、讓預算能合理恢復，這才是正道。

卓榮泰指出，若不幸地覆議案無法成立，政院將尋求儘速解凍相關預算，讓各部會能順利使用，或是能否透過部會內部流用因應，若覆議不成立、解凍有困難及流用也禁止，最後只有跟地方政府共同負擔，才不會影響到偏鄉民眾收看無線電視的權利。

此外，過去主計總處曾提出動支預備金、追加減預算作為解方，行政院發言人李慧芝指出，這些都在合法合憲救濟範圍內；至於是否評估聲請釋憲、暫時處分，她則說，還是希望立院能重新審議，至於其他合法合憲救濟，都持續研議中。