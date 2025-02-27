影／政院提總預算、財劃法覆議 卓揆說明理由

行政院長卓榮泰今天在行政院舉行記者會，宣布今年度總預算以及財劃法部分條文修正案經院會討論後認為窒礙難行，經賴清德總統同意，將向立法院提出覆議。

卓榮泰指出，財劃法修正案有四項窒礙難行之處。第一、大幅消減中央可運用財源，直接改變中央地方財政結構，但未討論事權分配；第二、統籌分配稅款分配方式進一步跨大城鄉差距，修正內容有矛盾且欠缺具體明確性；第三、大幅增加地方財源，又規定中央不得減少給予地方一般款項金額；第四、未考量施行準備作業期間，不利各級政府預算維護。