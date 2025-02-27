聽新聞
0:00 / 0:00
賴清德禁三等親任助理 綠議員批：狗屁想法還想入黨章
民進黨主席賴清德昨日在民進黨中常會表示，黨籍民代助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，引發基層怨言。新北市民進黨議員林秉宥昨晚發文反對，認為邏輯太過牽強、應噎廢食，狗屁想法還規畫要入黨章，是不是有人嫌現在執政太輕鬆，要往上調難度？
藍綠白民代詐領助理費頻傳，賴清德總統昨在中常會上要求，黨籍民代助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，「家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理」。有黨內人士批評，秘書長林右昌甚至提出要入黨章，根本是脫離現實 。
林秉宥昨晚先開第一炮，發文反對禁止任用三等親內親屬為公費助理。林說，全台灣黨籍公職從立委/議員/鄉鎮首長到鄉鎮代表，有上千人，因為少數幾個人涉入助理費案件，涉案人又是親屬，就禁止任用三等親當助理，邏輯太過牽強、應噎廢食，狗屁想法還規畫要入黨章，「是不是有人嫌現在執政太輕鬆，要給我們往上調難度？」
「現在助理很難找。」林受訪直指，囿於工作性質特殊，很難找到適合的人才，且美國、歐洲有貴族、地方仕紳文化，有家族積累才有辦法承擔義務及權利，反對將政二代妖魔化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言