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賴清德禁三等親任助理 綠議員批：狗屁想法還想入黨章

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市民進黨議員林秉宥昨晚先開第一炮，發文反對禁止任用三等親內親屬為公費助理。圖／擷取自林秉宥臉書
新北市民進黨議員林秉宥昨晚先開第一炮，發文反對禁止任用三等親內親屬為公費助理。圖／擷取自林秉宥臉書

民進黨主席賴清德昨日在民進黨中常會表示，黨籍民代助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，引發基層怨言。新北市民進黨議員林秉宥昨晚發文反對，認為邏輯太過牽強、應噎廢食，狗屁想法還規畫要入黨章，是不是有人嫌現在執政太輕鬆，要往上調難度？

藍綠白民代詐領助理費頻傳，賴清德總統昨在中常會上要求，黨籍民代助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，「家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理」。有黨內人士批評，秘書長林右昌甚至提出要入黨章，根本是脫離現實 。

林秉宥昨晚先開第一炮，發文反對禁止任用三等親內親屬為公費助理。林說，全台灣黨籍公職從立委/議員/鄉鎮首長到鄉鎮代表，有上千人，因為少數幾個人涉入助理費案件，涉案人又是親屬，就禁止任用三等親當助理，邏輯太過牽強、應噎廢食，狗屁想法還規畫要入黨章，「是不是有人嫌現在執政太輕鬆，要給我們往上調難度？」

「現在助理很難找。」林受訪直指，囿於工作性質特殊，很難找到適合的人才，且美國、歐洲有貴族、地方仕紳文化，有家族積累才有辦法承擔義務及權利，反對將政二代妖魔化。

身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

民進黨 議員 賴清德

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