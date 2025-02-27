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駁斥擋不義遺址條例 羅智強：民進黨無視原民迫害歷史
民進黨立委范雲和張雅琳今天舉行記者會，指國民黨立委阻擋「不義遺址保存條例」立法，導致林宅血案遺址義光教會因缺乏專法，無法申請成不義遺址。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強駁斥，指民進黨反對將原民住在日治時期遭迫害的遺址入法，才是真正阻擋立法。
羅智強表示，真正阻擋不義遺址保存條例的是民進黨，不義遺址很重要的部分是還原歷史事實，原住民在日本統治時期遭受到迫害的不義遺址，民進黨竟然反對把這些地方納入，民進黨眼中的不義遺址，只有國民黨威權時代而已。
羅智強說，國民黨贊成把威權時代的不義遺址納入討論，但為什麼民進黨要把原住民受的痛苦跟屈辱拋諸九霄雲外？為什麼眼中看不到原住民受到破害所留下來的不義遺址？他懇求民進黨不要再阻擋不義遺址條例，也不要再用這種方式欺負原住民。
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