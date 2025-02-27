任內五案！政院提總預算、財劃法覆議 卓揆說明4理由

行政院會今拍板「今年度中央政府總預算」以及「財政收支劃分法修正案」覆議案，呈請總統同意後，將移請立法院覆議。行政院長卓榮泰親上火線強調，覆議是經過深思熟慮、研讀法案預算內容，探詢多位學者專家意見而定。

卓內閣上任9個月來，加計國會職權修法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法，以及今天的財劃法、總預算案，總共提出5件覆議案，成歷任行政院長之最。

卓榮泰強調，行政院不會輕易提出覆議，除非符合4項覆議理由，也就是立法院通過的預算案、法律案，若非破壞國家憲政體制、五院院際權力分立，若非侵犯人民基本權利，影響民主法制運作，若非弱化國家財政健全，也造成預算調適困難，若非經過實質充分討論，違背立法程序正義，造成五院體制失序、國家施政困難，讓行政院窒礙難行。

另外，他也在院會中向六都代表提到，中央願意與地方一同啟動新一波財劃法的實質討論會議，藉此討論出合理可行，可長可久的財政收支劃分法版本。

卓榮泰指出，提出兩項覆議案，最終目的是希望立院能重新審議兩案的內容、數字；希望立法院排定處理覆議案的時程後，能讓政院有機會到立院公開、充分做必要的說明、爭取立委支持，進一步讓國人知道政院為何要提出覆議案，內容何在、影響何在，對國家未來推動的順利一起做努力。