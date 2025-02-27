【重磅快評】川普拒絕承諾保衛台灣 賴政府很識相

在烏克蘭總統澤倫斯基即將被迫赴美簽下出賣稀土協議之際，川普再度拒絕承諾出兵保衛台灣。澤倫斯基哀嘆川普只想要烏克蘭稀土，卻不提供安全保證；同樣，川普只想要台灣晶片，卻拒絕提供安全承諾。

澤倫斯基連遭川普的羞辱式批評與威脅後，美國與烏克蘭的礦產協議可望在28日簽署，澤倫斯將前往華府與川普舉行簽署儀式。礦產協議的規模，川普曾經提到不同的數字：約為美國軍援烏克蘭的3500億美元，或者曾讓澤倫斯基憤怒拒絕的5000億稀土，川普甚至得意稱「可能上看一兆元」！

川普說得明白：「我們想要把錢拿回來。我們對一個發生嚴重困難的國家提供協助，這種問題很少人遇到，其實問題不該發生才對。但既然發生了，我們就去解決。美國納稅人如今不但有機會把錢拿回來，還能倒賺一筆。」

美國可以從斷壁殘垣的烏克蘭廢墟中「倒賺一筆」，而烏克蘭可以從礦產協議中得到什麼？

澤倫斯基卑微地只想在協議裡獲得一句安全保證，可能真的只有一句！澤倫斯基說，「協議沒有包含烏克蘭想要的所有安全保證，但我至少希望有一句話提到保證——它有提到」；但看過協議草案的CNN和金融時報都說，條款仍缺乏明確的安全保證。而川普則說，烏克蘭安全保障應由歐洲承擔。

美俄會談俄烏停戰，烏克蘭上不了談判桌，積極挺烏的歐洲也抱怨被排除在外。不過，川普從烏克蘭那裡「倒賺一筆」時，似乎也願意讓歐洲分一杯羹；他說，美烏礦產協議，對美國的價值「可能」達到3500億美元，對歐洲則為1000億美元。也許這是川普把烏克蘭安全保障丟包歐盟的代價！

不過，在美國和烏克蘭即將達成礦產協議之際，歐盟也急著向烏克蘭提出簽訂關鍵原物料協議的要求。

其實澤倫斯基去年就主動拋出合作開發烏克蘭稀土的建議，他的目的是希望提供美國繼續支持烏克蘭的實在理由。他可能沒想到，川普竟然要整碗端走，而且只要稀土，不給安全承諾；甚至義正辭嚴挺烏的歐盟，如今看得眼紅，也來要求分一杯羹了。

烏克蘭把稀土看作安全盾牌，希望以稀土換安全。但列強瓜分烏克蘭利益的一幕，正在世人眼前上演；至於烏克蘭的安全保障，還在踢皮球中。

台灣也擁「矽盾」自重，要以晶片換安全。但川普已經不只一次聲稱台灣偷走美國的晶片生意，要求晶片回到美國，否則將課百分之百關稅。如果川普強取烏克蘭稀土，至少還會算一算美國軍援烏克蘭的帳；那麼川普要求拿回晶片，似乎連帳都不必算了。

可悲的是，經濟部長郭智輝竟然說，美國對台灣晶片課徵百分之百關稅「不一定不合理」！蔡政府曾有「助日代表」，賴政府也有「助美部長」；或者郭智輝根本就是美國派駐賴政府的代表？

澤倫斯基至少還在努力爭取稀土換安全，台灣則把晶片當貢禮，安全就不必談了，台灣站哨會自備糧草。相對於拜登幾度公開表明將保衛台灣，川普已經幾度拒絕承諾出兵保衛台灣。不過，放心，賴政府很識相！