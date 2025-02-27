影／吳春城辭立委還不夠 民團立院請命籲廢《壯促法》

民眾黨吳春城宣布辭去立委，轉身要去當壯世代傳教士。對此，時代力量黨主席王婉諭上午偕同世代共好協會理事長張育萌到立院舉行記者會表示，盡管吳春城已辭去立委職務，立法院仍須正視《壯促法》帶來的問題，並正式提交請願案至立法院，呼籲立法院盡速廢止《壯促法》。

王婉諭指出，吳春城聲稱僅凍結2千萬元預算，但根據立法院審查報告，民眾黨團與吳春城共凍結六大部會近2.3億元，其中僅有金管會一案註明併入委員會決議。這些凍結案恐成為吳春城卸任後操控政府的籌碼，各部會為求解凍預算，反被迫推行「壯計畫」，造成嚴重資源浪費。

王婉諭表示，吳春城不僅透過主決議要求教育部推動「第三人生大學」計畫，甚至要求將壯世代理念納入十二年國教的教科書。她痛批，立惡法、綁規格、賺四代，然後拍拍屁股 走人，留下滿地的爛攤子，這就是吳春城一年立委任內的成績單。王婉諭說，她與張育萌發起公民連署，要求廢止該法，今天正式向立法院提起廢止壯促法的請願案，希望立法院朝野各黨一起廢除壯世代惡法，為這場「壯世代之亂」的鬧劇畫下句點。

張育萌表示，該法案僅花88天即快速通過，缺乏充分社會討論，埋下政策矛盾與資源分配不均的隱憂。張育萌指出，《壯促法》未考量現行《老人福利法》及《中高齡者及高齡者就業促進法》的年齡界定，反自行創造55歲為「壯世代」的標準，與國際慣例不符，恐造成政府施政混亂，甚至讓同一政策重複執行，浪費公帑。