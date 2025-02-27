沈伯洋遭告發拿境外勢力資金 藍議員：應比照吳春城辭立委接受調查

台灣民主實驗室被爆曾收美國國際開發署（USAID）間接贊助約130萬美元，其現任理事、民進黨立委沈伯洋昨遭新黨告發涉違反國安法，今天國民黨新北市議會黨團書記長王威元、林國春、黃心華等位議員，再度到北檢告發沈伯洋涉違反刑法、國安法、政治獻金法等，要求檢方徹查，也要求沈伯洋比照民眾黨吳春城委員標準，辭去立委職務並接受調查。

民眾黨前主席柯文哲逢父喪，聲請解除禁見處分，台北地方法院今下午開庭，柯妻陳佩琪、柯母何瑞英將出庭陳述。現場媒體提問議員對於是否讓柯文哲參與父親告別式意見。林國春表示，柯文哲所涉犯罪沒有危害他人之餘，站在司法、人道的角度，孝道應該要遵守，禮遇也好、通融也好，政府的態度很明顯，如果可以早該讓他參加告別式，誰無父母呢？民進黨政府這完全就是政治操弄，泯滅人性。

林國春指出，沈伯洋昨自曝「並未接受來自大眾或具有特定政治色彩的企業捐款。歷年來自台灣政府的資金從未達總預算的5％」，等於間接承認接受境外勢力資助，法務部應該立即查辦。

林國春說，他是公費留美讀犯罪學，沈伯洋也是讀犯罪學，讀犯罪學的立場就是要保會社會安定，維持公共安全，而不是製造社會分亂，希望沈伯洋知所進退，比照民眾黨吳春城委員標準，辭去立委職務並接受調查。

新北市議員王威元指出，美國國際開發署資助台灣民主實驗室，分別在2020年19萬9千800美金、2022年49萬9千880美金、2023年65萬美金，沈伯洋接受這樣的資助，是否是對政治活動的捐贈，恐違反政治獻金法。

新北市議員黃心華表示，「開放社會基金會」是國際外媒認證的美國國際開發署白手套，包含土耳其官媒安納多魯通訊社以及Economic Times都有相關報導，近年多次被多國指控「介入內政」，匈牙利總理更直指其「資助NGO顛覆政權」；台灣民主實驗室總計受美國國際開發署資助134萬9600美金，約新台幣4423萬元。

黃心華表示，沈伯洋身為理事，是否有違反刑法外患罪中第113條應經政府授權之事項，未獲授權，私與外國政府或其派遣之人為約定，檢調應好好調查沈伯洋是否有接受國外境外勢力的金援，並且顛覆中華民國政權。