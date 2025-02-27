政院對財劃法總預算提覆議 卓榮泰說明4理由

行政院認定今年度總預算以及財劃法部分條文修正窒礙難行，今天通過覆議提案，經總統同意後，將移請立法院覆議。行政院長卓榮泰表示，覆議是經過深思熟慮、研讀法案內容，探詢多位學者專家意見而定。

卓榮泰說，政院提出覆議有4個理由，也就是立法院通過的預算案法律案，如果不是破壞國家憲政體制、五院院際權力分立；如果不是侵犯民眾基本權益，影響民主法治運作；如果不是弱化國家財政健全，造成預算調適困難；如果不是經過實質充分討論，違背立法程序正義，因為這些造成五院失序、施政困難，讓政院窒礙難行，行政院是不會輕易提出覆議。

卓榮泰也說，他在院會中向六都代表說明，政府願意與地方共同啟動新一波財劃法的實質討論會議，期盼經由這樣的程序，討論出合理可行，可長可久的財政收支劃分法版本。