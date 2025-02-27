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賴清德令三等親不得任公費助理 羅智強：但親戚可當國策顧問？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，他要向民進黨所有民意代表約法三章，包括配偶及三親等以內血親、姻親，不宜擔任公費助理。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今天表示，正人先要正己，能不能請賴清德不要用親戚當國策顧問？圖／國政基金會提供
身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，他要向民進黨所有民意代表約法三章，包括配偶及三親等以內血親、姻親，不宜擔任公費助理。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今天表示，正人先要正己，能不能請賴清德不要用親戚當國策顧問？圖／國政基金會提供

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，他要向民進黨所有民意代表約法三章，包括配偶及三親等以內血親、姻親，不宜擔任公費助理。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今天表示，正人先要正己，能不能請賴清德不要用親戚當國策顧問？

羅智強表示，不要因民進黨內鬥爭，才開始做制度的討論，事實上很多民意代表確實有用自己的三親等或親戚做助理，可是這些人真的有在做助理工作，所以關鍵不是是否為親戚，而是有無實質做助理工作，如果是人頭的話，那就涉及違法。

羅智強說，賴清德如果真的要把親戚劃分得這麼清楚，能不能請賴清德不要用親戚當國策顧問，正人先要正己，賴清德的標準有沒有放在自己身上？

羅智強提及，前總統馬英九一人當選，全家族失業，就是非常有名的例子，馬英九當選之後，馬的老婆、姐姐通通跟著失業，這是馬英九家族對於公共事務的自我認知，並沒有把這個標準用在別人身上，如今清德要把標準用在別人身上，那要不要好好檢視自己身邊的親朋好友，更何況民進黨還有夫妻一起當政務官的案例。

羅智強質疑，三等親不得任公費助理的立論基礎是什麼？只有剛好發生民進黨立委林岱樺事件，那只能顯得賴清德真的很不高興林岱樺說「政治干預司法」，竟然要把這件事情，當成鬥爭黨內同志的方式，出發點不是那麼正當。

國民黨主席朱立倫表示，很多人頭根本不是親屬，過去起訴的案件中，有幾件是親屬呢？只有最近高雄的事件，但不能因此就禁止親屬。不過，朱立倫也說，目前的確到了必要修法的時刻，否則的話，現在變成司法單位用血滴子的方式指向誰，就辦誰，這樣根本沒有解決問題，「唯一只有賴總統把手指向高雄的某一位立委。」

林岱樺 民進黨 羅智強 賴清德

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