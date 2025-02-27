影／林宅血案遺址申請史蹟遭駁 立委籲北市府重新審議

立委范雲今偕義光教會牧師、民團、學者和立委張雅琳舉行記者會，揭露林宅血案發生45年後，其遺址義光教會卻仍因缺乏專法，無法成為轉型正義保存與活化的重要場所，向台北市政府申請成為市定史蹟卻遭駁回一事提出說明。

記者會首先上演行動劇，范雲表示，林宅血案是台灣民主運動史上無法抹滅的傷痛，而案發後長老教會一批牧師向海內外集資買下林宅並成立義光教會。教會設立逾43年，一直希望能申請成為不義遺址，卻因國民黨立委阻擋《不義遺址保存條例》立法，至今無法申請。

義光教會最近再向台北市文化局申請為市定史蹟，卻被以林宅血案的真相尚未偵破、歷史定位尚難論定等理由駁回。范雲說明，過去促進轉型正義委員會調查報告已指出，林宅血案偵辦過程有情治單位滅證和阻撓偵查，已是當時國家干涉司法和傷害人權的證據，並非全然真相不明，既然台北市委員一致認為林案具歷史意義與價值，應可同馬場町紀念公園一樣，將其列為市定史蹟。