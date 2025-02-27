快訊

陳啓昱任董事長薪資領逾2千萬 卻讓台鹽虧數億…檢求刑12年

護理人力荒成隱性國安危機 「狐狸部」還在緣木求魚

三星Galaxy Z Flip 7最新渲染圖曝光！摺疊機螢幕變大+1改變更超值

聽新聞
0:00 / 0:00

選召委爆內鬨 柯建銘暴走左批英系右打王世堅、陳冠廷

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘和民進黨立委陳冠廷槓上。柯建銘今天表示，陳冠廷有意見，應該來和他談，結果掛他電話也不回電，然後找王世堅咬他，是在烙兄弟嗎？王世堅天天演這種戲碼，可以停止了，英系派人來中常會，不是來亂場、天天在挑戰賴總統，請派系自己約束一下，「既然弄到老柯，老柯就講老柯就講直白話給你聽」。

王世堅昨天在民進黨中常會前爆料，黨內有立委有意在本會期爭取委員會召委的工作，其他同志也都同意和協調好了，私下也簽了同意書，希望柯建銘能夠尊重，沒想到那位立委事後卻遭到柯建銘喝斥，召委換人當，這真的不必要。據悉，王世堅所指，被喝斥拉下召委的是民進黨立委陳冠廷，而柯建銘屬意的則是沈伯洋。

柯建銘今天表示，陳冠廷爸爸（前立委陳明文）有交代，要他給陳冠廷指導，陳應該來和他協商，結果掛他電話，何其可悲啊，眼淚必須往肚子裡吞下去，「陳委員，年輕人有時候修養要好一點」。

柯建銘指出，他非常器重陳冠廷，學經歷很好、也有熱誠，但有些政治判斷他要更敏銳。柯說，在國防委員會裡，潛艦預算被刪了三次「一命三屍」，陳冠廷自己家鄉的無人機園區，100億元預算被刪50億元，陳冠廷不痛心嗎？怎麼反過來叫王世堅咬他？

柯建銘表示，黨團已有共識，國民黨提案一綠封殺，為什麼這些刪減預算案會在委員會通過？是誰當召委？ 大家不要逼他講真相，他已經非常隱忍了，難道還要繼續講下去嗎？

柯建銘指出，為了民進黨團這個團體，他都推給徐巧芯，因為是徐巧芯提案的，但為什麼民進黨團會讓他通過？柯說，總召是民進黨裡最卑微的角色，耐煩耐操，希望黨團成員引以為戒，在大罷免的關鍵時刻，要群起攻國民黨，一起來救台灣。

對於柯建銘重話，陳冠廷回應，尊重柯建銘總召。

柯建銘 民進黨 王世堅 陳冠廷

延伸閱讀

被柯建銘指政治生命到8月底 民眾黨回擊打賭「誰會撐較久」

影／柯建銘呼籲藍白應該要大懺悔 就地解散

退役將4人涉共諜案無罪 陳冠廷：司法對國安缺專業認知

協商柯建銘總唱獨角戲 賴士葆酸：權力失落症候群

相關新聞

選召委爆內鬨 柯建銘暴走左批英系右打王世堅、陳冠廷

民進黨立院黨團總召柯建銘和民進黨立委陳冠廷槓上。柯建銘今天表示，陳冠廷有意見，應該來和他談，結果掛他電話也不回電，然後找...

國民黨民調：恢復7天國定假 過半56.7%支持

國民黨將「紀念日及節日實施條例草案」列為本會期優先法案，盼盡速完成立法還給勞工「7天假」。國民黨智庫今天舉行民調發布會，...

能源署長等涉光電弊案遭彈劾 黃國昌諷廢物院重新振作

有關經濟部能源署長游振偉等人遭到彈劾，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，面對臭不可聞的力暘光電貪腐弊案，監察院面對人民怒...

確定了！柯文哲聲請解禁調查庭 何瑞英、陳佩琪可以說話

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積、政治獻金被控貪汙、侵占等案，2024年12月26日起訴後，2度獲交保卻重行羈押禁見，柯認...

影／朱立倫228獻花追思 盼社會和諧不要對立

二二八事件78周年紀念前夕，國民黨主席朱立倫今天到台北市228公園獻花追思，朱立倫致詞表示，228對執政者來說十分重要，...

賴清德令三等親不得任公費助理 羅智強：但親戚可當國策顧問？

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，他要向民進黨所有民意代表約法三章，包括配偶及三親等以內血親、姻親，不宜擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。