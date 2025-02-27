選召委爆內鬨 柯建銘暴走左批英系右打王世堅、陳冠廷

民進黨立院黨團總召柯建銘和民進黨立委陳冠廷槓上。柯建銘今天表示，陳冠廷有意見，應該來和他談，結果掛他電話也不回電，然後找王世堅咬他，是在烙兄弟嗎？王世堅天天演這種戲碼，可以停止了，英系派人來中常會，不是來亂場、天天在挑戰賴總統，請派系自己約束一下，「既然弄到老柯，老柯就講老柯就講直白話給你聽」。

王世堅昨天在民進黨中常會前爆料，黨內有立委有意在本會期爭取委員會召委的工作，其他同志也都同意和協調好了，私下也簽了同意書，希望柯建銘能夠尊重，沒想到那位立委事後卻遭到柯建銘喝斥，召委換人當，這真的不必要。據悉，王世堅所指，被喝斥拉下召委的是民進黨立委陳冠廷，而柯建銘屬意的則是沈伯洋。

柯建銘今天表示，陳冠廷爸爸（前立委陳明文）有交代，要他給陳冠廷指導，陳應該來和他協商，結果掛他電話，何其可悲啊，眼淚必須往肚子裡吞下去，「陳委員，年輕人有時候修養要好一點」。

柯建銘指出，他非常器重陳冠廷，學經歷很好、也有熱誠，但有些政治判斷他要更敏銳。柯說，在國防委員會裡，潛艦預算被刪了三次「一命三屍」，陳冠廷自己家鄉的無人機園區，100億元預算被刪50億元，陳冠廷不痛心嗎？怎麼反過來叫王世堅咬他？

柯建銘表示，黨團已有共識，國民黨提案一綠封殺，為什麼這些刪減預算案會在委員會通過？是誰當召委？ 大家不要逼他講真相，他已經非常隱忍了，難道還要繼續講下去嗎？

柯建銘指出，為了民進黨團這個團體，他都推給徐巧芯，因為是徐巧芯提案的，但為什麼民進黨團會讓他通過？柯說，總召是民進黨裡最卑微的角色，耐煩耐操，希望黨團成員引以為戒，在大罷免的關鍵時刻，要群起攻國民黨，一起來救台灣。

對於柯建銘重話，陳冠廷回應，尊重柯建銘總召。