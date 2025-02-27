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王婉諭提交請願案 呼籲立法院儘速廢止壯促法

中央社／ 台北27日電

民眾黨立委吳春城因壯世代爭議宣布請辭。時代力量黨主席王婉諭今天說，儘管吳春城已辭去立委職務，立法院仍須正視壯促法帶來的問題，已提交請願案到立法院，籲立法院儘速廢止壯促法。

吳春城推動壯世代政策與產業發展促進法，遭質疑未利益迴避，吳春城25日在立法院會質詢時公開表示，將辭去立委職務。

王婉諭與世代共好協會理事長張育萌上午在立法院外舉行記者會。王婉諭說，吳春城聲稱僅凍結新台幣2000萬元預算，但據立法院審查報告，民眾黨立法院黨團與吳春城共凍結6大部會近2.3億元，各部會為求解凍預算，恐被迫推行「壯計畫」，造成資源浪費。

王婉諭表示，吳春城還透過主決議要求教育部推動「第三人生大學」計畫，甚至要求將壯世代理念納入十二年國教的教科書；立惡法、綁規格、賺四代，拍拍屁股走人、留下爛攤子，就是吳春城一年立委任內的成績單。

王婉諭表示，她與張育萌發起連署要求廢止壯促法，已有近1900名各界代表響應，顯示社會有高度共識，今天正式向立法院提起廢止壯促法的請願案，希望立法院朝野各黨一起廢除壯世代惡法，為「壯世代之亂」鬧劇劃下句點。

張育萌說，壯促法僅花88天就快速通過，未經充分社會討論，埋下政策矛盾與資源分配不均的隱憂，且法案內含許多不明確的定義，如「銀髮海嘯」、「壯世代旅遊行銷品牌」等，缺乏法律基礎，導致行政困難。立法院應正視民意，儘速廢止壯促法，避免浪費公帑與政策錯亂。

吳春城 時代力量 王婉諭 立法院

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