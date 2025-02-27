二二八將滿78周年 朱立倫率團紀念：執政者應謙卑反省

二二八事件將滿78年，國民黨主席朱立倫表示，和平要靠打拚，執政者應謙卑及反省，過去國民黨有錯要反省，現在執政黨謙卑面對民眾，但現在就只要鬥、要分，而非和、愛。新北市二二八總會理事長洪顯詔表示，二二八事件一定要記在心中，但不能用歷史製造社會亂象，應該要放下，社會才會進步，有愛與和平。

明日就是「二二八和平紀念日」，朱立倫今早率黨務主管、黨籍立委及國民黨青年團前往二二八和平紀念公園，舉行「希望記取，弭平傷痛」活動，並獻花致意。眾多二二八事件家屬代表也到場，盼大家能好好了解歷史，社會有愛與和平。

朱立倫全程以閩南語致詞，紀念是希望大家知道和平的重要，和平要靠大家打拚才能得到，尤其對執政者、政府而言，應該要謙卑、反省。過去國民黨有做錯的地方也要反省，今天民進黨身為執政黨，也要謙卑面對所有民眾的問題、社會的議題。

朱立倫指出，台灣人常講「家和萬事興」，但現在大家看到的是朝野對抗，尤其大罷免是社會最大的不安，不是和、不是愛；是要鬥、要分，造成社會對抗與對立，造成台灣的不幸。呼籲民進黨以及賴清德總統，為了台灣要「和」，共同推動台灣重大政策與建設，台灣才會「興」。

洪顯詔代表二二八事件家屬致詞表示，明日就是二二八事件78週年紀念，78年前發生的事情一定要記在心中，如果國家、民眾忘記歷史就不能生存在世間。要檢討歷史，但不能用歷史製造社會亂象，社會若亂、國家就亂；國家亂，百姓就無法生存，社會就無法和諧。

洪顯詔認為，應該要放下，社會才會進步；發揚愛與和平，讓歷史過去，讓年輕人了解歷史，並學習歷史，但不要抱著歷史吵吵鬧鬧。他說「讓歷史翻頁，大家好好了解歷史，讓社會有愛與和平」。