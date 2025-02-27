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綠推廢止壯促法 羅智強：民進黨修法後搶上台發言翻車
民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策與產業發展促進法」三讀，後因被質疑未落實利益迴避陷入爭議，吳遂於25日請辭立委。民進黨擬啟動廢止壯促法，國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今日表示，民進黨之前全力支持，綠營轉彎翻車的情形比比皆是，有何該修的到立院討論。
吳春城力推壯促法，後因利益迴避問題、商標註冊爭議，以及被疑利用立委職權，透過凍結預算施壓相關部會等，讓其陷入爭議當中。民進黨擬推動廢止壯促法，國民黨團態度成關鍵。
羅智強說，在壯促法立法過程中，民進黨立委全力支持、全面相挺。壯促法三讀後，民進黨搶著上台發言，歡欣鼓舞慶祝壯促法通過，現在要全部回頭說壯促法如何，民進黨轉彎翻車的情形比比皆是，回到立法院立法就是就事論事，有什麼該修的、該改的，到立院討論。
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