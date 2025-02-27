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賴清德令三等親不得任公費助理 綠民代：嫌執政太輕鬆？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片
民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片

民進黨主席賴清德昨天在民進黨中常會表示，黨籍民代助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理。綠營人士表示，許多基層議員聞訊後，多表示不認同用血緣一刀切的新規，近日將研議發起聯名向黨中央表達不同意見。

民進黨新北議員林秉宥批評，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親任公費助理，既不符合一般性原則也不符合比例原則，更是不當連結的狗屁想法還規劃要入黨章，是不是有人嫌現在執政太輕鬆，要往上調難度？綠營人士表示，林秉宥開了第一槍後，該文在綠營群組內瘋傳，基層反彈力道不小。

民進黨發言人韓瑩表示，賴清德昨天在中常會態度明確，希望以高標準盼黨內同志配合。在現行在公職人員任用條例中，利益迴避部分就已經禁用二親等來擔任公費助理，民進黨是採取更高標準，也有緩衝期，目前要再等中執會通過才會有進一步做法。面對黨內同志不同意見，會持續溝通說明，民進黨標準就是希望給國人看到，民進黨非常清廉且遵守規定。

民進黨立委林俊憲表示，賴清德所提出的利益迴避的精神，應朝向法制化，將相關規範入法。

民進黨 賴清德

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