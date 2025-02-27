能源署長等涉光電弊案遭彈劾 黃國昌諷廢物院重新振作

有關經濟部能源署長游振偉等人遭到彈劾，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，面對臭不可聞的力暘光電貪腐弊案，監察院面對人民怒吼也不得不有所作為，唯有為全民嚴格把關預算，幾乎失能的廢物院才能重新振作，堂堂能源署長被彈劾，除了可悲更是無比諷刺。

監察委員林文程、浦忠成、趙永清昨天發布新聞稿表示，經濟部能源署長游振偉、前組長林文信及台南市經發局前局長陳凱凌等人，涉嫌在台南市俗稱「小二甲」弊案（面積未達2公頃非都市土地申請使用地類別變更作太陽光電設施使用）為太陽光電業者解套，監察院認定有重大違失，因此通過彈劾3人，移送懲戒法院審理。

黃國昌上午在臉書發文表示，面對臭不可聞的力暘光電貪腐弊案，在沉睡將近1年以後，監察院終於在昨天發布公告，彈劾早在去年就遭起訴的陳凱凌、林文信及游振偉，民進黨主政下光電貪腐的違法亂紀，連台灣社會普遍認為是廢物院的監察院，面對人民怒吼也不得不有所作為。

黃國昌強調，唯有為全民嚴格把關預算，幾乎失能的廢物院才能重新振作，然而最重要的問題是公務員遭到彈劾，經濟部到底何時才要撤銷違法核發的電業籌設許可，「還是面對民進黨權貴古盛煇、陳文宏，膝蓋軟得直接跪著、持續包庇下去？」

黃國昌質疑，能源署長因為光電弊案被彈劾，除了可悲更是無比諷刺，當初是誰指示游振偉配合民進黨權貴亂搞，難道不用揪出來負責，還是打算斷點到此為止，請教行政院長卓榮泰跟經濟部長郭智輝，到底還要包庇到何時？對得起台灣社會嗎？對得起台南七股的鄉親嗎？