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國民黨民調：恢復7天國定假 過半56.7%支持

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天出席智庫關於恢復國定假日民調發布會，結果顯示有高達逾66％的民意支持勞動節放假，希望能優先推動修法還假於民。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫今天出席智庫關於恢復國定假日民調發布會，結果顯示有高達逾66％的民意支持勞動節放假，希望能優先推動修法還假於民。記者潘俊宏／攝影

國民黨將「紀念日及節日實施條例草案」列為本會期優先法案，盼盡速完成立法還給勞工「7天假」。國民黨智庫今天舉行民調發布會，對於是否恢復7天國定假日，有56.7%的受訪者表示支持，19.3%表示不支持。國民黨盼民進黨政府「勞工是心中最軟的一塊」不只是口號，能夠溫柔地傾聽民意。

國政基金會今天舉行民調發布會，多數民眾支持擴大5月1日勞動節的放假對象，讓教師、公務人員等都能一同休假，支持度達到66.3%，不支持的比例為27.3%。此外，針對是否應將9月28日教師節、10月25日台灣光復節以及12月25日行憲紀念日訂為國定假日，分別有64.3%、64.1%以及65.4%的受訪者表示支持。

國民黨主席朱立倫表示，所有的勞工朋友常常說，台灣真的是血汗台灣，整個OECD國家裡面，我們工時最長，雖然新加坡工時比我們長，但人家的薪水是我們好幾倍，如果公共假日加上法定年休，台灣絕對是最少，鄰近的日本16天、南韓15天、香港17天，以及我們最不喜歡比的是對岸是13天，而台灣是12天，目前最低的。

朱立倫指出，公共假日會變這麼少，跟當年修法有很大的關係，所以勞工朋友一直都在講一句話，還假於民，那到底應該怎麼做，他相信立法院這會期應該會好好面對。

國民黨立院黨團首席副書記長羅智強表示，前總統蔡英文有個名言，「勞工是她心中最軟的一塊」，但工時長度只輸給新加坡，這就是民進黨口中勞工是心中最軟的一塊？根據國民黨民調，每一個年齡層都超過50%，甚至民進黨口口聲聲最在乎的年輕人更高達87.6%。

羅智強說，他希望賴清德政府，能夠正面大方，而且非常柔軟的來回應社會大眾，讓勞工是心中最軟的這一塊，不是口號，不要讓勞工的肝變成是最硬的這一塊，拜託民進黨政府能夠好好聽聽民意，還假於民。

本次民調由國家政策研究基金會的趨勢暨數據中心主導，委託十方民調公司執行市話民調，執行時間為2月20日至22日，有效份數為1068份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±3.00%。

國民黨 民調

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