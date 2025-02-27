營養午餐熱量超標、沒專法規範 監察院要教育部檢討

監察院今天說，教育部未落實把關學校午餐餐點，且迄今仍未訂定學校午餐專法，各級學校仍有供餐熱量超標、供應水果類及乳品類食品份量不足、提供炸物及魚肉類半成品次數過多等，影響學童健康發展，因此要求教育部檢討改進。

監委田秋堇、蔡崇義今天透過新聞稿表示，台灣約有3成兒童及青少年體位過重及肥胖，教育部雖已於民國86年訂定「學校午餐食物內容及營養基準」，台灣各級學校仍多有供應餐點未符合基準情形。

監委表示，相較日本在1954年、韓國在1981年就制定「學校給食法」，台灣至今仍無學校午餐專法，缺乏全國一致性作法，例如各縣市補助午餐金額及學生餐費都不同，對食材費用占餐費比率也沒有強制規範，不但影響用餐品質，也造成各縣市學生權益不平等。且若學生不滿意學校午餐，往往改吃零食、飲料，國家投注經費及心力付諸流水，教育部有檢討改進必要。

此外，教育部為落實各校午餐食材及校園食品資訊透明化，推動「教育部校園食材登錄平台」已逾10年，但仍有學校未確實登載午餐資訊，甚至有同一餐點但登載熱量差距極大，或登載調味料作為副菜，資料登錄流於形式，亟待教育部建置有效稽核機制。

監委說，教育部現行規定，只有供餐班級40班以上並設有校園廚房的學校需聘任校園營養師。如果以每班25人計算，學校須達1000名學生才能配置1名營養師；相較日本每550名學生就設置1名營養師、韓國每校不論人數均置1名營養師，足徵台灣對學生營養健康重視仍遠不及日韓等國。

監委強調，學校午餐是學生培養正確飲食觀念絕佳情境，且食農教育法已在民國111年通過，為強化學生食育素養，教育部及農業部應跨部會合作，並整合相關資源，以落實學校場域飲食、營養及食農教育實踐。