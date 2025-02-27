快訊

貓纜17年來首次漲價！每人每次180元 北捷：還是比日韓低

你也是嗎？FB臉書大當機釣出眾網友哀號 他曝1招可以正常使用

台中機場因濃霧影響起降 國內外航班一早有取消、有延誤

營養午餐熱量超標、沒專法規範 監察院要教育部檢討

中央社／ 台北27日電

監察院今天說，教育部未落實把關學校午餐餐點，且迄今仍未訂定學校午餐專法，各級學校仍有供餐熱量超標、供應水果類及乳品類食品份量不足、提供炸物及魚肉類半成品次數過多等，影響學童健康發展，因此要求教育部檢討改進。

監委田秋堇、蔡崇義今天透過新聞稿表示，台灣約有3成兒童及青少年體位過重及肥胖，教育部雖已於民國86年訂定「學校午餐食物內容及營養基準」，台灣各級學校仍多有供應餐點未符合基準情形。

監委表示，相較日本在1954年、韓國在1981年就制定「學校給食法」，台灣至今仍無學校午餐專法，缺乏全國一致性作法，例如各縣市補助午餐金額及學生餐費都不同，對食材費用占餐費比率也沒有強制規範，不但影響用餐品質，也造成各縣市學生權益不平等。且若學生不滿意學校午餐，往往改吃零食、飲料，國家投注經費及心力付諸流水，教育部有檢討改進必要。

此外，教育部為落實各校午餐食材及校園食品資訊透明化，推動「教育部校園食材登錄平台」已逾10年，但仍有學校未確實登載午餐資訊，甚至有同一餐點但登載熱量差距極大，或登載調味料作為副菜，資料登錄流於形式，亟待教育部建置有效稽核機制。

監委說，教育部現行規定，只有供餐班級40班以上並設有校園廚房的學校需聘任校園營養師。如果以每班25人計算，學校須達1000名學生才能配置1名營養師；相較日本每550名學生就設置1名營養師、韓國每校不論人數均置1名營養師，足徵台灣對學生營養健康重視仍遠不及日韓等國。

監委強調，學校午餐是學生培養正確飲食觀念絕佳情境，且食農教育法已在民國111年通過，為強化學生食育素養，教育部及農業部應跨部會合作，並整合相關資源，以落實學校場域飲食、營養及食農教育實踐。

學校午餐 教育部 校園

延伸閱讀

6成教職員疑遭遇…大專校院職場霸凌機制空轉 教育部檢討修正預防計畫範本

展海事教育接軌國際決心 教部「御風」實習船正式交船

影／教育部砸重金16.5億打造海事實習船 「御風輪」首航出發前往日本

竹市數位實中獲教育部核定成立 114學年度招生

相關新聞

政院提總預算、財劃法覆議 卓揆11時30分親上火線說明

行政、立法僵局持續，行政院認定「今年度總預算案」及「財政收支劃分法」部分條文修正案窒礙難行，將於今天行政院會通過覆議案，...

確定了！柯文哲聲請解禁調查庭 何瑞英、陳佩琪可以說話

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積、政治獻金被控貪汙、侵占等案，2024年12月26日起訴後，2度獲交保卻重行羈押禁見，柯認...

能源署長等涉光電弊案遭彈劾 黃國昌諷廢物院重新振作

有關經濟部能源署長游振偉等人遭到彈劾，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，面對臭不可聞的力暘光電貪腐弊案，監察院面對人民怒...

國民黨民調：恢復7天國定假 過半56.7%支持

國民黨將「紀念日及節日實施條例草案」列為本會期優先法案，盼盡速完成立法還給勞工「7天假」。國民黨智庫今天舉行民調發布會，...

護理人力荒成隱性國安危機 「狐狸部」還在緣木求魚

近日因為急診病患塞爆引發醫護人員嚴重短缺的爭論，尤其是當有急診室醫師提出質疑時，竟被衛福部次長林靜儀消遣「小腦袋」，而為解決急診壅塞狀況，被護理界稱之為「狐狸部」的衛生福利部提出所謂「3短2長」政策，更被台灣護師醫療產業工會批評為提油救火。 回想當初新冠肺炎大流行期間，只要醫院爆發群聚感染，衛福部就有專人進駐多日提供協助；面對如今急診品質惡化嚴重，待房病患躺滿走廊，中央卻只會開會、給不切實際的建議，走到第一線觀察實際狀況都不願意，直到逼急了才見部長邱泰源「遶境式」地突襲多家醫院急診。 衛福部官員這種有空喝藥廠春酒，沒空下鄉視察急診品質惡化的心態，想解決醫護短缺根本是緣木求魚。

政院將提總預算案覆議 朱立倫：卓榮泰要到立院報告

行政院將針對今年度中央政府總預算案及財政收支劃分法新法提出覆議，國民黨主席朱立倫今天表示，今年度總預算有史以來最高，若硬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。