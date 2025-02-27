政院將提總預算案覆議 朱立倫：卓榮泰要到立院報告

行政院將針對今年度中央政府總預算案及財政收支劃分法新法提出覆議，國民黨主席朱立倫今天表示，今年度總預算有史以來最高，若硬要提出覆議的話，他希望行政院長卓榮泰到立法院報告。

朱立倫今天出席國政基金會民調發布會，會後接受媒體聯訪。針對行政院將針對總預算案及財劃法提出覆議案，朱立倫表示，他非常理性的講，今年總預算有史以來最高，如果行政院認為有所不足，按照過去，應該提追加減，如果硬要用覆議的話，他希望卓榮泰到立法院報告，讓立委一起討論，反正現在是總質詢期間，可以把相關議題討論清楚。

至於財劃法部分，朱立倫指出，財劃法是民進黨跟國民黨過去的長期的主張，如果卓榮泰認為地方多分了這些財源，也要多負一些責任，這是中央跟地方在責任分配的時候，可以做說明或要求，跟財劃法本身的精神完全不違背，修法就是要中央不要再集錢跟集權，一部分合理的回到地方。