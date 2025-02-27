政院提總預算財劃法覆議案 卓榮泰將出席記者會說明

行政院認定今年度總預算以及財劃法部分條文修正窒礙難行，今天預計透過行政院會討論、通過覆議提案，再移請立法院覆議。行政院長卓榮泰也將出席11時30分的院會後記者會，說明覆議理由。

共同出席記者會的人員，還包括行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員林明昕、發言人李慧芝、財政部長莊翠雲、行政院主計總處主計長陳淑姿。

立法院日前送出114年度中央政府總預算，根據審查總報告，114年度中央政府總預算原列歲出總額為新台幣3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元，而通案統刪不低於939億7500萬元；此外，財政收支劃分法三讀條文也同時送至行政院。

卓榮泰日前在立法院指出，財劃法新的修法內容有幾項不太適當、不合理之處，包括水平分配會造成未來城鄉差距更大，而且「錢帶過去，事權卻沒有帶走」，另外就是帶走多少事權，法案中並沒有清楚說明。

至於總預算部分，卓榮泰表示，部分部會預算刪減數，超過原本的預算數等，而且以過去3年的平均數來做比較，今年的刪減數是過去3年平均的6倍、凍結數是9倍，這都明顯會讓所有行政單位有窒礙難行之處。