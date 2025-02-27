預計行政院覆議總預算案 王鴻薇：展現惡意 加溫大罷免

今年度中央政府總預算案歲出創下新高，爭議仍未停歇，預計行政院將於今日正式移請立法院覆議。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，今年總預算案創下歷史新高，還要拿出來覆議，難道不是行政院的惡意？行政院配合賴清德總統，搞院際對立、朝野對抗嗎？對抗只是為了幫大罷免加溫。

針對行政院擬針對總預算案覆議，王鴻薇說，行政院將在今天提出總預算和財劃法覆議案，在野黨在立法院一定會依法審查、依法反對，可以幾乎確定的是，這次覆議案還是以失敗收場。

王鴻薇指出，卓榮泰在立院竟說自己是覆議最多的院長，不知道為什麼他以此沾沾自喜，難道每次覆議失敗，都要唾面自乾嗎？尤其這次總預算送出來，立法院長韓國瑜還特別參加賴清德召集的院際協商，且提出希望行政院不要提覆議，立院願意盡量協助，即使如此，行政院仍然提出覆議案。

王鴻薇強調，要重申的是，今年總預算案創下歷史新高，高達三兆元歲出的預算，還要拿出來提出覆議，這難道不是行政院的惡意嗎？行政院只是配合賴清德，搞院際對立、朝野對抗嗎？這樣根本無助於國家以及預算執行。

王鴻薇總結，再次重申，有關於覆議案的部分會依法處理，但還是奉勸行政院，用這樣對抗的方式，並不是真正對預算好，也不過是想要幫大罷免加溫，這樣的做法不是為了國家運作，而是為了政黨利益。