確定了！柯文哲聲請解禁調查庭 何瑞英、陳佩琪可以說話

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積、政治獻金被控貪汙、侵占等案，2024年12月26日起訴後，2度獲交保卻重行羈押禁見，柯認為自己已無「禁見」必要，又逢父喪，聲請解除禁見處分，法院今下午2時30分開調查庭，柯妻陳佩琪、柯母何瑞英將出庭陳述。

據了解，合議庭原本有意不公開審理此一聲請案，不過，由於柯文哲案可能引起不必要的政治紛擾，決定「開門」進行訴訟。

據了解，柯認為，他既已被起訴，即無串證可能性，加上父親柯承發本月17日往生，家族有必要討論治喪事宜，昨委請律師遞狀聲請解除禁止「接見」、禁止「通信」處分，合議庭在未作成決定前法外施仁，准予「柯家人」參與訴訟。

台北地院上午證實，有關今天下午到庭「被告家屬」事宜，因柯文哲聲請解除禁見通信是因為要「治喪討論」需確認家屬的範圍，關於此部分，合議庭擔心柯文哲的辯護人無法當庭確認，所以法官是以「請辯護人通知家屬代表」出庭，不過，法官未指名何人。