吳崢喊藍縣市先發現金 藍：是說陳其邁 黃偉哲做很爛？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人楊智伃（中）。記者許正宏／攝影
國民黨發言人楊智伃（中）。記者許正宏／攝影

去年超徵稅收創新高，國民黨團主張普發現金1萬元，民進黨要藍營四都先帶頭發錢。國民黨發言人楊智伃反問，民進黨把苗頭指向藍營縣市，所以南部的高雄、台南都不要普發現金了嗎？還是民進黨發言人吳崢在說高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人做的很爛、發不出現金？

國民黨立院黨團書記長王鴻薇批評，民進黨從發言人到立委都是不懂預算裝懂，去年中央超徵5283億元，雙北一年的預算各只有2000億、2200億元，加起來都還不到超徵的預算；民進黨意思是，這些超級富豪不肯發錢，要讓一般上班族去發錢？要迴避議題還找出完全不懂預算的發言人秀下限，只是丟臉而已。

楊智伃指出，智庫民調顯示，66.3％民眾支持普發現金，其中有72％民眾來自桃竹苗縣市，尤其是中南部的民眾，民進黨把苗頭指向藍營縣市，所以高雄、台南都不要普發現金了嗎？還是吳崢是說陳其邁、黃偉哲等人做的很爛、發不出現金？

國民黨批評，民進黨執政八年來，把全民的錢當成自己選舉的工具，大撒幣補助網軍、拿勞工救命錢開演唱會，卻對普發現金百般阻撓。超徵的錢是全民的，不是民進黨的私房錢，賴清德嘴上喊「團結台灣」，實際行動全是分化操作，面對全民要求發現金，不是思考怎麼幫助人民，而是動用整個政府機器，製造對立，找藉口不發錢。

國民黨 民進黨

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