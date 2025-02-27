父告別式前 柯文哲聲請解除禁見

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積、政治獻金涉貪汙、侵占等案，去年十二月廿六日起訴後二度獲交保又重行羈押禁見，柯認為自己已無「禁見」必要，遞狀聲請解除禁見。台北地院訂今天下午二時卅分加開調查庭聽取檢、辯意見，再行評議。

柯文哲起訴、移審後，二度以三千萬元、七千萬元交保，檢察官抗告，重新羈押禁見；柯上月二日裁定羈押禁見至今，已近二個月，柯在與辯護人會見後「出招」，希望獲得解除禁見的法律上寬典。

合議庭收狀後已通知柯文哲律師團、檢察官今天下午出庭表示意見，檢方開會研商，如何確保審判順利進行、發現案件真相前提下說服法院「不」解禁；柯文哲表訂下月廿日下午開準備庭。

法界有人認為，柯父柯承發十七日過世，訂下月十日辦告別式，柯文哲在獄中要洗刷「帶罪之身」的情緒應複雜，正身陷國法處罰與思念親人兩個困境，有可能是柯聲請解禁的另一深層之原因。羈押禁見被告單獨聲請解除禁見處分實務上不多見，夾雜人道考量，院、檢、辯開庭前需審慎拿捏分寸。