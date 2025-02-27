收美資金挨告 沈伯洋：未圖利自己

台灣民主實驗室被爆曾收美國國際開發署（ＵＳＡＩＤ）間接贊助約一百卅萬美元，其現任理事、民進黨立委沈伯洋遭告發涉違「國安法」，要求比照民眾黨立委吳春城辭職。沈伯洋昨強調，獲提名不分區立委後，就辭掉所有理事長職位，也直接放棄申請任何政府標案。

沈伯洋曾任執行長、現任理事的台灣民主實驗室（ＤＴＬ），被爆出五年內獲ＵＳＡＩＤ計畫，贊助約一三四萬九六○○美元，新黨副秘書長游智彬等人昨至台北地檢署按鈴告發沈伯洋涉違國安法。

游智彬等人指出，根據「開放社會基金會」的公開資料顯示，台灣民主實驗室先後總共獲得約一三四萬九六○○美元，分別為二○二○年十九萬九八○○美元、二○二二年四十九萬九八八○美元、二○二三年六十五萬美元，合計高達新台幣四四二五萬元，「是否接受美國、外國勢力援助，來顛覆台灣民主？」

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，黑熊學院平地而起，這幾年突然開始不斷在各地煽動人民情緒，賴清德總統既然說「政治不要介入司法」，就用同樣標準，讓司法去辦；不過，沈伯洋是執政黨不分區排名第一的現任立委，也是賴總統大力培植「抗中保台」的人，檢調敢動嗎？如果此案到最後都沒辦，證明民進黨立委林岱樺講得沒錯，「政治介入司法」。

針對藍營立委要求比照吳春城辭去立委職務，沈伯洋回應，吳春城的問題是通過圖利自己的法律，並讓人懷疑是否利用立委影響力，讓自己的協會取得標案，「我有推圖利自己的法案嗎？有同時擔任立委和理事長並取得金錢嗎？」