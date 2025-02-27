聽新聞
0:00 / 0:00

光電案涉違法 能源署長等3人遭彈劾

聯合報／ 記者蔡晉宇陳儷方／台北報導
台南市政府經濟發展局前局長陳凱凌因太陽光電案，再度被監察院彈劾，圖／聯合報系資料照片
台南市政府經濟發展局前局長陳凱凌因太陽光電案，再度被監察院彈劾，圖／聯合報系資料照片

監察院昨天表示，通過監察委員林文程、浦忠成、趙永清所提，對經濟部能源署署長游振偉、前組長林文信及台南市政府經濟發展局前局長陳凱凌等三人彈劾案

經濟部昨隨即表示已報請政院同意核可，將游振偉調離主管職轉任參事，由副署長李君禮暫代署長；靜待後續法院判決結果。

監院指出，游振偉自二○一九年擔任經濟部能源局局長，由於光電業者卡關不斷請求該局協助，游為使業者案件能全數納入，違法裁示將「土地使用同意書」作為不受小二甲禁令之審認標準，為太陽光電業者大開方便之門，造成能源局主管「二○二○年太陽光電六點五ＧＷ達標計畫」，高達百分之九十六點一五皆為倒填日期之不實土地使用同意書或不符規定案件，嚴重傷害人民對政府公權力之信賴。

陳凱凌於台南市太陽光電審查案件改為聯合審查制度後，夥同林文信通知業者需有二○二○年七月卅一日前之土地使用同意書始得解套，造成大量土地因買賣、繼承、分割等同意書日期及所有權人前後不一等問題，爭議案件明顯均為偽造、倒填日期之土地使用同意書，林文信竟提出「請前、後土地所有權人都提出土地使用同意書即算合格」，並作成會議結論而全都審認，該等案件倘全都完工發電，導致廿年不法發電收入高達數十億元。

監院指游振偉、林文信、陳凱凌三人違失情節重大，除提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

陳凱凌被彈劾非頭一遭，去年十一月就因索賄、超貸、洗錢、違反利益衝突迴避、財產申報不實及濫用首長職權，遭監察院彈劾；陳因貪汙遭判刑六年五月定讞，於台南監獄服刑，移送懲戒法院部分，懲戒法院認為他應判撤職並停止任用四年，因刑案已宣告褫奪公權五年，懲戒無實益，判免議。

台南 彈劾案 林文程 監察院 經濟發展 陳凱凌

延伸閱讀

鄉民控土地放領過程不透明 台東海端鄉公所：依法行政

替太陽光電開方便之門 監院彈劾陳凱凌等三人

雲林男闖712次ETC罰32萬 土地存款被查扣...急繳一半

女檢察官黃錦秋88會館接受招待 懲戒法院今判免除職務

相關新聞

總統：配偶三親等 不宜任公費助理

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，近年來各政黨都有民意代表涉入助理費案件，遵守法律、不違法是民進黨全體黨公...

光電案涉違法 能源署長等3人遭彈劾

監察院昨天表示，通過監察委員林文程、浦忠成、趙永清所提，對經濟部能源署署長游振偉、前組長林文信及台南市政府經濟發展局前局...

父告別式前 柯文哲聲請解除禁見

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積、政治獻金涉貪汙、侵占等案，去年十二月廿六日起訴後二度獲交保又重行羈押禁見，柯認為自己已無...

收美資金挨告 沈伯洋：未圖利自己

台灣民主實驗室被爆曾收美國國際開發署（ＵＳＡＩＤ）間接贊助約一百卅萬美元，其現任理事、民進黨立委沈伯洋遭告發涉違「國安法...

拚南市長選舉…林俊憲開轟 謝龍介回擊

欲角逐2026台南市長的民進黨立委林俊憲昨與立委郭國文開記者會，批藍白刪除許多攸關台南溪北地區建設預算，立委謝龍介居然贊...

吳崢喊藍縣市先發現金 藍：是說陳其邁 黃偉哲做很爛？

去年超徵稅收創新高，國民黨團主張普發現金1萬元，民進黨要藍營四都先帶頭發錢。國民黨發言人楊智伃反問，民進黨把苗頭指向藍營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。