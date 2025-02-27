總統：配偶三親等 不宜任公費助理

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，近年來各政黨都有民意代表涉入助理費案件，遵守法律、不違法是民進黨全體黨公職的最低底線，民代更要秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，用更高的標準審視自己，他要向民進黨所有民意代表約法三章，包括配偶及三親等以內血親、姻親，不宜擔任公費助理。

至於民進黨台北市議員陳怡君、民進黨立委林岱樺近日都涉及助理費案，民進黨廉政會昨決議，陳怡君、林岱樺均立案調查。但國民黨批評，賴主席搞錯重點，為政治內鬥量身訂做，只會讓民進黨的雙標更難堪，「賴主席大可不必為了臭林岱樺，搞出這些莫名其妙的規範」，按照這種邏輯，未來是不是連閨蜜、乾爹乾媽都要納入立法限制？還是沒有熟讀「賴語錄」的人都不能請助理？民眾黨則說，本就有內規，會高標準要求自己。

賴清德的「約法三章」，包括：第一，民意代表助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親；家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理，避免引起社會非議，使民進黨形象受損。若有此狀況的民代，應在半年內尋覓其他專業人才，避免繼續如此情況。

第二，秉持用人唯才的精神任用團隊助理，國家提供經費聘用公費助理，是為了協助公職提供鄉親優質的服務、向政府提出專業的監督及政策建言。第三、尊重、善待團隊助理，並且提供多元的成長機會和管道，為國家培育更多優秀的政治專業人才。民進黨要用最高的標準來要求自己，才不辜負國人對民進黨的託付，與全體黨公職共勉。

與會者轉述，賴清德特別表示，他並非針對個案。民進黨秘書長林右昌則說，將研議法制化，把配偶及三親等以內血親、姻親不宜擔任公費助理的規範納入黨章。

民進黨人士表示，未來受影響較大的，應會是地方服務處；例如民代配偶時常當「分身」，協助地方跑攤行程，多會順勢掛上助理職，在黨內新規下，未來都行不通了。

國民黨發言人楊智伃指出，問題關鍵從來不是血緣或幾等親，而是有無付出相對應的工作，賴清德選擇模糊焦點，硬要把「親屬擔任助理」當成原罪，根本是搞錯重點、胡亂立法，這種為了內鬥、政治鬥爭、因人設事的提案，不僅本末倒置，更令人感到荒謬至極；如果政治是以血緣作為標準來論罪，民進黨立委蘇巧慧是否也該放棄參選新北市長？畢竟她當過吳秉叡的助理，誰都知道吳秉叡是蘇系，如果按照賴清德的邏輯，這樣的派系關係難道就不會有弊端？