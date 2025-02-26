遭檢舉違反國安法 沈伯洋回批：典型中國論述

台灣民主實驗室被爆5年內收美國國際開發署（USAID）計畫贊助約134萬9600美元，遭新黨檢舉違反國安法。沈伯洋晚間在臉書回批，「這些都是典型中國論述」，並反酸怎麼沒想過是自己實力不夠，才覺得別人拿補助是天方夜譚。

沈伯洋擔任台灣民主實驗室（DTL）前執行長、現任理事，被爆出5年內獲美國USAID贊助，引發各界質疑恐有違反國安法之嫌，新黨副秘書長游智彬等人更赴北檢提告沈伯洋涉違反國安法。

對此，沈伯洋晚間在臉書發文回酸說，「陰謀曝光了！我其實不是沈伯洋，我的真實身份是被收買的窮留學生、索羅斯的秘密指定者、美國情報局CIA特派員」，這些資訊都是來自中國網站、中廣前董事長趙少康、前立委邱毅，國民黨和新黨一群我不認識的人底下的留言。

沈伯洋批評，這些都是典型中國論述，中國官媒已經封他CIA、新納粹、蓋世太保以及台獨鐵三角，去年加碼了台獨頑固份子，結果新黨邱毅、趙少康上車，現在連國民黨主席朱立倫都準備上車。

沈伯洋稱，敬告大家，以後當學者做研究有拿國外補助，在國民黨的眼裡，就是違反國安法。國民黨質疑「只是一名大學教授，怎麼可能拿到各種補助？」但國民黨怎麼沒想過，是不是因為自己實力不夠，所以才覺得別人拿補助是天方夜譚。