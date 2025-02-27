拚南市長選舉…林俊憲開轟 謝龍介回擊

欲角逐2026台南市長的民進黨立委林俊憲昨與立委郭國文開記者會，批藍白刪除許多攸關台南溪北地區建設預算，立委謝龍介居然贊成，「國民黨應趕緊換人選市長」；謝龍介反擊，今年總預算2.9兆是歷史最高，別把自己無能怪罪他人。

據了解，近期有電子媒體公布下屆台南市長民調，分別針對陳亭妃、林俊憲、王定宇對上謝龍介，只有陳亭妃能勝出，令林俊憲質疑；一名地方綠營內部人士說，林、郭攜手砲轟謝龍介，有意加強形塑林俊憲與謝龍介對戰的局勢，且記者會地點挑在2019年藍綠交鋒「文旦丟水庫」議題的地點，增添選戰硝煙味。

林俊憲等人在麻豆代天府開記者會，林指出，藍白亂刪凍預算，包含台灣首府大學退場轉型，原中央編列約1億元推動文化部聯合典藏中心整建計畫，還有永續提升人行安全計畫經費遭凍結、農糧署相關設備經費遭刪減，恐影響通學步道改善、農田水利設施等建設，另，新溪北大橋、佳里地區期待的立體停車場等預算也連帶受到衝擊。

林俊憲說，許多攸關台南建設的預算遭提案刪除或凍結，謝龍介居然全部贊成；郭國文則批，國民黨不懂溪北而亂刪砍預算，謝龍介根本不適合當台南的政治人物、立委，還肖想要參選台南市長，呼籲「國民黨趕緊換人選市長」，別耽誤台南溪北的發展。

「民進黨不要再打泥巴戰、欺騙老百姓！」謝龍介回應，總預算砍完還有2.9兆元，是歷史最高，且依數據顯示中央政府預算凍結率幾乎都超過5%，去年也凍結5.82，今年只凍結4.6%，另連續5年稅收累計超徵1.8兆元，2024年就超收5千億元，比砍掉的預算還多了3千億，台南綠營立委怎都沒爭取？

謝龍介也說，文化部要在已退場的首府大學設置典藏中心案，立法院提出質疑，文化部根本說不清楚、講不明白就想拿錢，藍營是在看緊老百姓的荷包；謝反批，若林俊憲、郭國文覺得哪筆預算非要不可、哪筆補助絕不能少，為何上周烤肉趴不向賴總統當面請命，「要選市長的人，要為市政找方法，不是整天把自己的無能，怪罪他人」。