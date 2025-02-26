公職須具結無陸身分證...銓敘部稱於法有據 藍酸慢好幾拍

銓敘部傳出近期函請各機關加強宣導，不得赴大陸設籍、領用身分證、護照或申請定居證、居住證，並填寫具結書。銓敘部今天表示，通函完全是依據兩岸人民關係條例明文規定和陸委會函處理，於法有據，並未擴張解釋兩岸條例相關規定。

媒體報導，網紅八炯近日製作並發布「中國統戰紀錄片」，揭露部分台灣人擁有中華人民共和國身分證，引發關注。銓敘部近期已發函至各縣市政府及公家機關，表示公務員不得持有中國大陸護照、身分證、定居證及居住證，並要求各單位2周內完成具結書簽署，作為日後審查依據。

銓敘部表示，陸委會今年2月11日函致銓敘部及相關主管機關，明確說明台灣地區人民在大陸設有戶籍、領用身分證或護照者，依兩岸條例第9條之1規定，就喪失擔任我國公職的權利，且必須註銷台灣戶籍；至於軍公教人員申領大陸定居證、居住證，則違反忠誠義務、已對國家安全及公務安全維護造成高度風險，機關應本權責展開行政調查。

銓敘部強調，各機關任用公務員應注意其對國家的忠誠，是「公務員任用法」第4條的基本規定，具體的查核方式是公務員必須填送具結書，具結確實沒有任用法第28條所定各種不得任用的情形。

銓敘部表示，既然陸委會函闡明在大陸設有戶籍、領用身分證或護照就依法喪失擔任我國公職權利，當然應該納入公務員忠誠查核的範圍，這次配合陸委會要求，增加具結沒有在大陸設戶籍、領用身分證或護照的情事，是依法辦理更完整的查核作業。

銓敘部指出，申領大陸定居證或居住證，處理方式和兩岸條例第9條之1喪失擔任公職權利的情形確實不同，這部分是轉請各機關依陸委會函展開行政調查。公務員的任用銓敘是銓敘部法定職權，至於其他類別人員，各由其主管機關分別辦理宣導與具結作業，不在銓敘部轉函的適用範圍內。

國民黨發言人楊智伃表示，內政部長劉世芳才說，經內政部徹查後，發現領有對岸身分證的台人少於10人。難道之前調查結果，根本是敷衍國人嗎？

楊智伃批評，對岸的居住證政策是2018年的政策，民進黨政府卻到2025年才警覺要調查公務員是否持有居住證，慢了好幾拍。甚至又要重新調查劉世芳已經說經調查不到10人的身分證問題，顯示民進黨政府毫無警覺，現在才在隨舔共網紅起舞，根本沒有國安意識。