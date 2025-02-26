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民眾黨團提協商大埔震災 政院：早已指示重建方案

中央社／ 台北26日電

民眾黨立院黨團明天擬針對嘉義大埔地震災後重建事宜，召開黨團協商。行政院發言人李慧芝今天表示，大埔地震後2天，行政院長卓榮泰即刻裁示比照0403震災重建方案「從寬、從速、從簡」協助災民，積極協助地方復原。

民眾黨團明天下午2時預計針對嘉義大埔地震災後重建事宜，召開黨團協商。李慧芝對記者表示，1月21日地震發生當天，卓榮泰第一時間就在不影響救災與安置的前提下前往災區視察，並於2天後在行政院院會上裁示，要求內政部比照0403震災重建方案，啟動災後搶救及補助作業，也請相關部會，主動協助民眾，秉持「從寬、從速、從簡」原則，處理救助補助事項的申請及發放作業。

李慧芝說明，內政部國土署也成立「私有建築物耐震弱層補強」專案辦公室，主動提供民眾相關諮詢及補助申請等服務，至於農業損失部分，農業部也已公布補助範圍與標準，由地方政府協助農民申請中。

李慧芝指出，過去1個多月來，中央積極協助地方復原，不只與部會地方召開相關會議，行政院政務委員陳金德22日也帶領部會前往台南，關心楠西國中校舍受損重建情形，政府將持續協助災後復原與重建，幫助民眾恢復生活秩序。

知情人士則表示，即使藍白刪減、凍結預算，政府仍持續努力為各種緊急事件做好後續因應整備，不知道民眾黨是否因為準備主席選舉太過忙碌，才會將卓榮泰1個多月前對各部會的要求，當做是協商提案內容。

地震 災後 行政院

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