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民眾黨：柯文哲聲請解除禁見通訊 盼盡為人子最後孝道

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲。本報資料照片

民眾黨前主席柯文哲官司纏身，委任律師具狀聲請為其解除禁見，台灣民眾黨今天證實，柯文哲無法在父親抱病時給予醫療協助，更無法在臨終時盡最後的孝道，希望法官能夠諒解為人子女的心情，准許解除配偶、直系血親及二親等之旁系血親親屬接見及通信。

柯文哲被控京華城及政治獻金案，台北地方法院今天表示，收到律師具狀聲請為其解除禁見通訊，法官排定明天下午開庭，並將提解柯文哲到庭。

民眾黨晚間透過文字證實，經過與柯文哲家屬確認，確實委由律師遞狀提出解除禁止接見、通訊之聲請，而民眾黨也充分理解，柯文哲受限人身自由，無法在父親離世時隨侍在側，內心的煎熬與痛心。

民眾黨表示，柯文哲同時身為醫師又是長子，無法在父親抱病時給予醫療專業上的協助，更無法在臨終時盡最後的孝道，內心肯定無比難熬，希望法官諒解為人子女的心情，准許柯文哲與其配偶、直系血親及二親等之旁系血親親屬接見與通信，能夠共商治喪事宜，盡為人子最後的孝道。

台灣民眾黨 律師 柯文哲

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