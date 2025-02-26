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幾乎全票通過！陳怡君、林岱樺助理費案 民進黨廉政立案調查

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陳怡君、林岱樺助理費案 民進黨廉政立案調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
陳怡君、林岱樺助理費案，民進黨廉政立案調查。圖／聯合報系資料照片
陳怡君、林岱樺助理費案，民進黨廉政立案調查。圖／聯合報系資料照片

民進黨台北市議員陳怡君、民進黨立委林岱樺近日都涉及助理費案。民進黨廉政會主委邱駿彥今天表示，幾乎所有廉政會委員都同意陳怡君、林岱樺該立案調查，但這不表示認定有罪需要處分。

民進黨廉政會今晚召開會議，邱駿彥於會後受訪表示，陳怡君、林岱樺幾乎全票通過立案，但這不表示認定有罪需要處分，因為還需要經過詳細調查。他說，陳暫時無法說明，要等到三月底沒有再延押；另會盡快發函給林，請對方到廉政會說明，而檢調動作目前還是滿大，每天有不同發展，廉政會會注意。

針對前立委陳歐珀涉及吸金案，邱駿彥指出，法院已經判決無罪，沒有列為被告，但廉政會有處分，因其無償借用別人的車子競選，廉政會認為這不妥當　所以有警告。

陳歐珀遭處分是否會影響黨內提名選縣市首長？邱駿彥說，應該不會，只是警告而已，且已行政簽結，不會因為曾經被警告就不能被提名。

邱駿彥也說，台鹽公司前董事長陳啟昱因為法院還沒判決，要靜候法院判決。他說，除非非常嚴重影響到社會觀瞻、對民進黨聲譽有所影響，否則不盡然檢察官起訴就會處分。

邱駿彥並提及，每次碰到助理費案他心裡滿難過，這當然是一種社會共業，法律不是非常周詳，以前大家不在乎，糊里糊塗地用，現在愈來愈注意這些事情。他說，立法院要趕快修法，讓助理費用跟行政費用脫鉤；此外，民進黨主席賴清德今提出民進黨從政黨員不能用三親等的人擔任公職助理，這應該全台灣各黨派都要做到，從這兩部分處理比較能解決。

廉政 林岱樺 民進黨 陳怡君

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