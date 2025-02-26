吳釗燮：中國多次無預警軍演 對印太和平造成嚴重威脅

國安會秘書長吳釗燮今會見歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯(Ivars Ījabs，拉脫維亞籍)訪團時表示，中國多次在我國、澳洲、越南及菲律賓周邊海域無預警發動軍演，違反國際法及國際慣例，對印太區域和平造成嚴重威脅。

吳釗燮表示，歐洲議會近年通過多項決議案，關切台海和平及穩定，並反對中共不當詮釋聯合國第2758號決議，本次更籌組跨黨派訪團來台，以具體行動展現對台灣的堅定支持，令台灣人民不感孤單，我方誠摯感謝。

吳釗燮說，中、俄等威權國家近年加大軍事協作，遂行威權擴張，包括首次在北極海進行海警聯合巡航，近期中國更多次在我國、澳洲、越南及菲律賓周邊海域無預警發動軍演，違反國際法及國際慣例，對印太區域和平造成嚴重威脅。面對威權擴張，台灣除將持續強化國防與社會的韌性，也將堅定與全球民主夥伴站在一起，共同捍衛自由、民主、人權等普世價值。

吳釗燮強調，中國鉅額補貼造成內部產能過剩，嚴重衝擊全球各國產業、市場和經濟安全，賴總統日前提出「全球半導體民主供應鏈倡議」，旨在結合台、美、日及歐洲國家各自在半導體供應鏈上不同的優勢，藉以強化民主陣營的供應鏈安全，期待訪賓返國後為我發聲，支持歐洲國家與我合作推動該倡議。

伊亞伯表示，歐洲議會與台灣一樣，對威權國家不斷破壞基於規則的國際秩序同感憂心，將持續透過通過決議案等方式，表達其等反對片面以武力改變現狀等立場。

伊亞伯表示，中、俄等威權國家擅長以認知戰、網路攻擊及破壞關鍵基礎設施等侵擾民主社會，日前中國貨船切斷波羅的海的海底電纜，即為著例，民主國家允應提高警覺，共同研商應處之道。台灣面對來自中國的重重壓力，仍展現出開放、蓬勃的民主韌性，相關經驗殊值歐洲各國師法及肯定。

國安會表示，訪團除了伊亞，還包括歐洲議會議員海德(Hannes Heide，奧地利籍、社會黨團)、穆拉奇(Arkadiusz Mularczyk，波蘭籍、保守黨團)、蒲立齊(Vladimir Prebilič，斯洛維尼亞籍、綠黨黨團)。國安會副秘書長徐斯儉及外交部歐洲司司長黃鈞耀也參與會議。