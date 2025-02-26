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美對烏政策改變惹憂 捷克專家：川普不會出賣台灣

中央社／ 台北26日電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

川普對烏政策轉變，外界擔憂美國挺台立場也轉變。捷克智庫專家楊雅嚳今天表示，「不認為川普政府會出賣台灣」，一旦出賣台灣，美國將部分經濟崩潰且讓美國聯盟失效。而拉脫維亞專家則促提升國防能力，「無法預測美國外交政策，不代表自己的功課就不用做了」。

來自捷克、拉脫維亞、愛沙尼亞等4位防衛韌性與資安專家受國防院邀請訪台，就「全社會防衛韌性」與各界人士交流，下午與媒體對談。

媒體詢問，美國總統川普（Donald Trump）近期對烏克蘭總統澤倫斯基批評不斷，改變援烏政策，外界擔憂台海發生衝突時，台灣能否指望美國支持。

捷克智庫歐洲價值安全政策中心執行長楊雅嚳（Jakub Janda）直言，「不認為川普政府會出賣台灣」，其一是美國經濟將部分崩潰，其二是美國在全球、尤其是印太地區盟友也將崩潰，沒人將會再相信美國聯盟。

楊雅嚳進一步指出，川普政府近期發言都清楚表達挺台立場，儘管美台之間可能會有較困難的協商，包括國防預算、半導體以及貿易問題等。

烏克蘭數位轉型部網路安全政策及國際合作顧問、拉脫維亞籍伊維斯（Ieva Ilves）上週出席慕尼黑安全論壇，她則表示，小國都感受到現在必須自立自強，必須投資國防讓歐洲防衛能力更強健，「無法預測美國外交政策，不代表自己的功課就不用做了」。

至於川普數度拋出保護費說，楊雅譽指出，中歐與北歐也面臨軍費提升的爭議，眼前事實是2%到3%的GDP確實難以做好自衛或威懾，不管是川普或任何人說了什麼。

愛沙尼亞「國際防衛與安全中心」安全與韌性研究組長科夫（Marek Kohv）坦言，歐洲近10年來在國防上不作為，台灣應從中學到教訓，「遇到立即威脅才提高軍費根本來不及」，尤其軍購交期並不固定。

科夫也提及，對抗假訊息等內部安全問題也需要國防預算支持，強化反制情報單位的建置，而俄羅斯這些年來對烏克蘭的所作所為，正是台灣可對照參考的中國可能作為。

媒體追問，台灣的國防預算被在野黨刪減。科夫回答，愛沙尼亞部分政界人士認為援烏將惹怒俄羅斯，但歷史證明俄羅斯並不會遵守協定；而中國國家主席習近平則已表態動武，愛沙尼亞和台灣都必須意識到，提高軍費不是為了攻擊，而是為了防衛，不應被政治宣傳左右。

談及近期台灣周邊以及波羅的海發生數起海底電纜破壞事件，伊維斯認為必須提出科技解方，透過監視等手段揪出是誰幹的、背後原因以及是否為蓄意行為，並藉此達到威懾目的。

愛沙尼亞「國際防衛與安全中心」研究員岳斐然（Frank Jüris）表示，任何違反法治規則的行為都應該被揭露，台灣公布52艘黑名單船隻就是很好的例子；而台灣享有新聞自由，更應該利用媒體傳遞出去。

楊雅嚳指出，破壞海底電纜的常是影子船隻，要找出背後始作俑者相當困難，可透過制裁、拒絕某國船隻進入領海等手段來懲罰；科夫則強調，新的邪惡軸心正在軍事、能源等面向彼此支援、學習，理念相近的民主國必須站出來分享資訊和經驗，共同找出解方。

國防預算 川普 美國

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