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日本天皇陛下華誕酒會 韓國瑜：與片山和之像雙胞胎兄弟

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
日本台灣交流協會台北事務所，晚上在台北君悅酒店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，副總統蕭美琴（右）等出席，日本台灣交流協會台北事務所片山和之（中）代表並邀請蕭美琴為達摩點睛，達摩也稱為「福達摩」或是「緣起達摩」，日本自古以來，為祈求克服困難，實現願望，會為「達摩點睛」許願時，在達摩的左眼畫上眼珠，等願望實現時，再畫上右眼的眼珠。記者曾學仁／攝影
日本台灣交流協會台北事務所，晚上在台北君悅酒店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，副總統蕭美琴（右）等出席，日本台灣交流協會台北事務所片山和之（中）代表並邀請蕭美琴為達摩點睛，達摩也稱為「福達摩」或是「緣起達摩」，日本自古以來，為祈求克服困難，實現願望，會為「達摩點睛」許願時，在達摩的左眼畫上眼珠，等願望實現時，再畫上右眼的眼珠。記者曾學仁／攝影

日本台灣交流協會台北事務所，晚上在台北君悅酒店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，副總統蕭美琴、立法院院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌等出席。

日本台灣交流協會台北事務所片山和之代表並邀請蕭美琴為達摩點睛，達摩也稱為「福達摩」或是「緣起達摩」，日本自古以來，為祈求克服困難，實現願望,會為「達摩點睛」許願時，在達摩的左眼畫上眼珠，等願望實現時，再畫上右眼的眼珠。

天皇陛下是日本的國家象徵，第126代天皇陛下徳仁誕生於2月23日，今年將年滿65歲，天皇陛下誕生日在日本為國定假日，而日本國內及駐外公館舉辦日本天皇陛下華誕慶祝酒會是長久以來的慣例。

天皇陛下華誕慶祝酒會，自1972年兩邊失去邦交關係後，此酒會在台灣暫停舉辦了一段時間，後於2003年恢復舉辦。

日本台灣交流協會台北事務所，晚上在台北君悅酒店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」。記者曾學仁／攝影
日本台灣交流協會台北事務所，晚上在台北君悅酒店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」。記者曾學仁／攝影
「天皇陛下華誕慶祝酒會」開場儀式，立法院長韓國瑜（右）致詞中自嘲與日本台灣交流協會台北事務所片山和之（左）代表，像媽媽生的雙胞胎兄弟。記者曾學仁／攝影
「天皇陛下華誕慶祝酒會」開場儀式，立法院長韓國瑜（右）致詞中自嘲與日本台灣交流協會台北事務所片山和之（左）代表，像媽媽生的雙胞胎兄弟。記者曾學仁／攝影
日本台灣交流協會台北事務所，晚上在台北君悅酒店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，副總統蕭美琴（右二）等出席，日本台灣交流協會台北事務所片山和之（左二）代表並邀請蕭美琴為達摩點睛，達摩也稱為「福達摩」或是「緣起達摩」，日本自古以來，為祈求克服困難，實現願望,會為「達摩點睛」許願時，在達摩的左眼畫上眼珠，等願望實現時，再畫上右眼的眼珠。記者曾學仁／攝影
日本台灣交流協會台北事務所，晚上在台北君悅酒店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，副總統蕭美琴（右二）等出席，日本台灣交流協會台北事務所片山和之（左二）代表並邀請蕭美琴為達摩點睛，達摩也稱為「福達摩」或是「緣起達摩」，日本自古以來，為祈求克服困難，實現願望,會為「達摩點睛」許願時，在達摩的左眼畫上眼珠，等願望實現時，再畫上右眼的眼珠。記者曾學仁／攝影
日本台灣交流協會台北事務所，晚上在台北君悅酒店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，民眾黨主席黃國昌（左三）等出席。記者曾學仁／攝影
日本台灣交流協會台北事務所，晚上在台北君悅酒店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，民眾黨主席黃國昌（左三）等出席。記者曾學仁／攝影
日本台灣交流協會台北事務所，晚上在台北君悅酒店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，副總統蕭美琴（右三）、立法院院長韓國瑜（左三）、民眾黨主席黃國昌等出席。記者曾學仁／攝影
日本台灣交流協會台北事務所，晚上在台北君悅酒店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，副總統蕭美琴（右三）、立法院院長韓國瑜（左三）、民眾黨主席黃國昌等出席。記者曾學仁／攝影

日本台灣交流協會 蕭美琴 韓國瑜

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