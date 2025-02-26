片山和之重申和平解決台灣問題 而非武力改變現狀

日本台灣交流協會台北事務所今（26日）舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，其代表片山和之致詞時重申，日本是台灣共享基本價值的夥伴，台海的和平穩定對包括日本在內的國際社會的繁榮與安全，也是不可或缺的要素；台灣問題應通過對話和平解決，而非以武力單方面改變現狀。

片山和之表示，今後也會在每個機會向國際社會傳達日本的一貫立場。

片山和之也提到棒球，他說，台灣隊在世界12強棒球賽錦標賽獲得冠軍，再次表達祝賀外，期待台灣隊和日本隊在明年將舉行的世界棒球經典賽的決賽上，能夠再次見面。

副總統蕭美琴在致詞時談到日台的互幫互助、安全和經貿領域，呼籲日本各界持續協助並支持台灣參與CPTPP及其他經貿區域活動，也期待台日之間持續深化各個產業的合作，共創值得信賴的民主供應鏈。

蕭美琴表示，眾所周知，台日之間在半導體產業有充分合作，台積電在熊本設廠更展現雙方在經濟、貿易和產業供應鏈等各個領域的合作。

立法院長韓國瑜致詞時則說，台灣雖小，卻是五彩繽紛非常多元；大家眼睛都在看台灣的台積電，台積電如同天邊的彩虹，也不要忽略腳下的玫瑰，台灣有著各行各業的隱形世界冠軍，呼籲包含日本等世界各國的好朋友，把台灣的百工百業當作可以合作的對象，期盼深化交流合作與發展。