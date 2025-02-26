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朱立倫：去年台灣觀光逆差嚴重 應加強對國外宣傳

中央社／ 新竹縣26日電

國民黨主席朱立倫今天受訪表示，國民黨智庫去年11月就指出台灣觀光逆差會很嚴重，他認為應全力改善台灣觀光環境、加強對國外宣傳，否則對台灣經濟影響會很大。

朱立倫今天傍晚到新竹縣一間餐廳出席「2025龍耀蛇福新竹市黨部新春團拜」活動，進場前接受媒體聯訪，被問及對台灣觀光的看法，朱立倫作出以下回應。

朱立倫表示，去年11月國民黨智庫就召開記者會，說去年觀光逆差會是最嚴重的，首先是觀光署努力不夠，國外觀光客並沒有增加；其次，是限制了很多大陸觀光客。

朱立倫說，不管是觀光人數逆差，或是觀光產值逆差都非常嚴重，台灣應全力改善觀光環境、加強對國外宣傳，才能刺激觀光收入，否則嚴重觀光逆差會將許多貿易賺的錢都花掉，對台灣經濟影響很大。

朱立倫致詞表示，新竹市是台灣科技之都，發展越來越進步，國民黨全力以赴讓超收稅金「還錢於民」；財政收支劃分法就是還錢於地方，此次財劃法通過後，新竹市可增加1年新台幣210億元。

國民黨 新竹 朱立倫

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