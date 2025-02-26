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綠民代助理禁用三親等內 國民黨：為政治鬥爭搞錯重點

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人楊智伃（中）。記者許正宏／攝影
國民黨發言人楊智伃（中）。記者許正宏／攝影

民進黨主席賴清德今表示，要和民代約法三章，配偶及三親等以內血親、姻親，不宜擔任公費助理。國民黨批評，賴主席硬把「親屬擔任助理」當成原罪，根本是搞錯重點，為政治內鬥量身訂做的立法，只會讓民進黨的雙標更難堪。

國民黨發言人楊智伃指出，問題的關鍵從來不是血緣或幾等親，而是有無付出相對應的工作，賴清德選擇模糊焦點，硬要把「親屬擔任助理」當成原罪，根本是搞錯重點、胡亂立法，這種為了內鬥、政治鬥爭、因人設事的提案，不僅本末倒置，更令人感到荒謬至極。

楊智伃也酸，賴主席大可不必為了臭民進黨立委林岱樺，搞出這些莫名其妙的規範。按照這種邏輯，未來是不是連閨蜜、乾爹乾媽都要納入立法限制？還是沒有熟讀「賴語錄」的人都不能請助理？

她質疑，如果政治是以血緣作為標準來論罪，民進黨立委蘇巧慧是否也該放棄參選新北市長？畢竟她當過立委吳秉叡的助理，誰都知道吳秉叡是蘇系；按照賴清德的邏輯，這樣的派系關係難道就不會有弊端？當民進黨選擇用政治鬥爭掩蓋真正的問題，受害的只會是台灣的民主與政治誠信。

民進黨 賴清德

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