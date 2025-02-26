四叉貓酸黃國昌一日北高僅80公里 民眾黨反嗆：你來騎

民眾黨今天公布「一日北高」活動細節，起點為新北市土城區台北看守所，終點則為高雄市左營區大義國中，網紅四叉貓質疑黨主席黃國昌「僅騎80公里」。民眾黨發言人吳怡萱表示，每個人的體力狀況不同，外界也不需要見縫插針，「不然四叉貓來騎騎看，看你要騎哪一段。」

民眾黨下午舉行記者會，文宣部主任李頂立說明，民眾黨今年同樣不缺席228一日北高活動，預計從土城看守所出發，沿途設置17個停靠站，並且以「Keep Pushing」為核心精神，延續過去「Keep Promise」的理念，展現民眾黨對國家發展的承諾與決心。

李頂立強調，這是一場意志力與耐力的挑戰，也是展現團隊精神的重要時刻，過去柯文哲展現「用汗水取代淚水」的精神，今年則將由黨內成員接力完成。此外，本次活動會將象徵堅持與團結的「KP毛巾」與「發光胸章」別在反光背心，不僅確保夜間行進的安全性，同時也展現「Keep Pushing」的精神，呼籲所有參與者堅持到底，並且不輕言放棄。

不過，四叉貓先前在社群平台發文質疑，黃國昌騎腳踏車一日北高，只從台北看守所門口出發，騎到桃園約55公里就會休息，然後讓其他民眾黨幹部接力騎下去，最後到了高雄路竹再繼續騎，黃國昌只騎到左營終點站約25公里，「所謂的黃國昌一日北高，就是只有騎新北和高雄這兩段路，黃國昌總共騎了80公里。」

吳怡萱受訪時表示，每個人的體力狀況不同，依照自身能力進行評估，外界也不用見縫插針，「不然四叉貓你來騎騎看，看你要騎哪一段。」

吳怡萱強調，柯文哲過去用汗水代替淚水，意志力並非一般人能夠匹敵，民眾黨今年秉持「一群人走得更遠」，預計透過接棒的方式延續其精神。

李頂立則說，一日北高是民眾黨的重要活動，很可惜還是看到政治口水，騎腳踏車是高度專業性活動，以柯文哲的年紀跟體力來說，騎完全程往往需要經過半年訓練，本來就是非常不容易的事情，今年有部分黨公職參與全程組，至於所謂黃國昌只有騎80公里，「這個數字真的太小看他了，到底會騎多久幾公里，大家拭目以待。」