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政院認總預算、財劃法修法窒礙難行 明提出2覆議案

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料庫
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料庫

歷經院際協調、朝野協商，行政、立法僵局持續，行政院認定「今年度總預算案」及「財政收支劃分法」部分條文修正案窒礙難行，預計在明天行政院會提出覆議案；與此同時，行政院也將透過解凍、動支預備金及追加預算，盼用最快速度補救。

立法院19日送出總預算案、財劃法三讀修正案也同時送抵行政院，政院當天即稱將研議合法合憲救濟方式，且兩案有競合關係，恐引發生效前後順序爭議。由於覆議須在10天內提出，行政院經研議後，決定在明天行政院會提出2項覆議案。

根據行政院會議程，第一案為財政部會銜主計總處，針對「財政收支劃分法」修正條文中第8條、第16條之1、第30條有窒礙難行之處，因此將建請依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，提出覆議。

其次為主計總處簽呈，對於今年度中央政府總預算，政院認為有窒礙難行之處，建請依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，提出覆議，請核議案。

主計總處日前已整理出12項總預算案窒礙難行之處，質疑立院審查報未列總刪除數、刪凍規模更勝以往，造成許多部會施政窒礙難行；財劃法部分，政院過去曾指出修法未設定生效日期，改變中央與地方的財政結構，卻未併同檢討事權分配，大幅削弱行政權，造成中央部分施政項目無法順利推動或延續。

憲法規定，立法院對行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員2分之、57人以上決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

總預算 行政院 覆議案

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