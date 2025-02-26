綠批普發現金1萬掏空台灣 朱立倫：第一個打臉蔡英文

近期罷免戰開打，國民黨主席朱立倫今天提到新竹立委鄭正鈐替新竹「掙錢」，財劃法通過竹市年多210億。此外，政府超收5千多億，應部分還給民眾，連美國、新加坡都這樣做，民進黨卻說掏空台灣，這是打臉蔡英文，因為前年蔡英文因超收，還民6千元，「那個不是掏空台灣，這個是掏空台灣？」

朱立倫今天參加新竹市黨部新春團拜，他表示竹市要好好建設，除了創稅最高，最重要的是把錢拿回來，鄭正鈐最重要的任務就是替新竹「掙錢」，財劃法通過，新竹市一年多210億，民進黨說這樣的立委要罷免，有沒有道理？

對於總預算，他指出，對浪費的、多編的預算，砍了1千多億，砍完之後還有2兆9千3百多億，是有史以來台灣最高的，比去年總預算還多8百多億，然後他們說因為砍預算，所以車也開不了，事情無法做，連過年團拜都沒有糖果餅乾，總統去慰問氣爆，連慰問金都沒了，「奇怪！給你快3兆的錢還不夠？我們幫納稅人省了2千億，我們是省錢的政黨。」

朱立倫說，超徵5千多億，還一部分給民眾，星加坡宣布每戶給星幣800元（約2萬元台幣），20歲以下再加碼500元（約台幣1萬2千5百元），然後中小企業最高可退還1百萬台幣。川普找馬斯克砍掉浪費預算、裁掉冗員，美國宣布要還5千元美金給公民，美國、新加坡做得到，民進黨卻說掏空台灣，這第一個是打臉蔡英文，因為前年蔡英文說因為超收，還大家6千元，「那個不是掏空台灣，這個是掏空台灣？」