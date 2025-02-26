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遭監院彈劾 能源署長游振偉秒遭調職轉任參事

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
遭監院彈劾並送懲戒法院，經濟部迅速將能源署署長游振偉調離主管職。圖／聯合報系資料庫
遭監院彈劾並送懲戒法院，經濟部迅速將能源署署長游振偉調離主管職。圖／聯合報系資料庫

監察院今天通過經濟部能源署長游振偉、前組長林文信及台南市經發局前局長陳凱凌的彈劾案，經濟部晚間表示，為使能源業務推動不受影響，將報請政院同意核可後，將游振偉調離主管職轉任參事；林文信部分則是原已轉調非主管職務並確保與光電業務無涉，靜待後續法院判決結果。

經濟部能源署一職，將由能源署副署長李君禮暫代，在四接環評通過的這一天、3月的電價審議委員會召開前，能源署高層大地震。

經濟部說，監察院針對經濟部能源署公務員所提的彈劾決定，林文信因光電案件遭起訴，目前正在司法審理階段，經濟部尊重法院，相信司法會公正判決，毋枉毋縱。至於監院針對兩位公務同仁做出彈劾決定，尊重監院依職權將移送懲戒法院審理，並視判決結果執行後續處分。

監察院除了彈劾游振偉、林文信，還移送懲戒法院審理，經濟部表示，游振偉需專心面對懲戒法院的審理，因此調離主管職，至於是否為游振偉主動要求調離主管職，經濟部表示，沒有主不主動的問題，游需要時間準備懲戒法院的相關資料。

主管 監察院

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