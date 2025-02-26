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柯文哲出招！父親告別式前聲請解除「禁見」 法院明天開庭

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積、政治獻金涉貪汙、侵占等案，2024年12月26日起訴後，2度獲交保卻重行羈押禁見，柯認為自己已無「禁見」必要，遞狀聲請解除禁見。台北地院訂明天下午加開調查庭聽取檢、辯意見，再行評議。

柯文哲起訴、移審後，2度以3000萬元、7000萬元交保，由檢察官抗告，重新羈押禁見；柯上月2日裁定羈押禁見至今，已接近2個月，柯在與辯護人會見後「出招」，希望獲得解除禁見的法律上寬典。

合議庭收狀後，已通知柯文哲的律師團、檢察官明天下午出庭表示意見，檢方開會研商，在如何確保審判順利進行、發現案件真相前提下試圖說服法院「不」解禁，柯文哲表訂在下月20日下午開準備庭之前，案情再添一變數。

據了解，法界人士有人認為，柯文哲的父親柯承發本月17日過世，訂下月10日辦告別式，柯文哲在獄中洗刷「帶罪之身」的情緒應複雜，正身陷國法處罰與思念親人的兩個困境，有可能是柯聲請解禁的另一深層之原因。

現實上，柯文哲如向台北看守所申請奔喪，法務部矯正署已定調，會審慎評估准予柯文哲返家探視的時機，不過，官方還未有確定做法，此外，羈押禁見被告單獨聲請解除禁見處分實務上不多見，再夾雜著人道考量，院、檢、辯開庭前審慎拿捏分寸。

依2025年1月2日柯文哲的羈押禁見裁定書，合議庭認為，柯文哲涉違背職務收賄、圖利等罪最輕本刑是5年以上重罪，柯具有相當的政治或經濟實力與人脈，比起一般人更有滯外不歸的能力。

裁定說，柯文哲偵查期間曾稱有「安排陳佩琪與子女一起出國躲避國內紛擾」的計畫，其妻子陳佩琪對外宣稱從醫良久，有資力購買上億房產，柯自然有在國外生活的能力與資力。

裁定認為，就京華城案柯文哲確有表明要以「共識決」的統一口徑來解釋本案，依證人陳盈助、邱清章、周芳如、范雅琪、悟覺妙天、蘇進強的證述，也可認定未到案的「橘子」許芷瑜替柯經手巨額現金。

此外，法官另認為，柯文哲寫下「晶華-orange出國」等內容，是要許芷瑜出境，將使本案案情晦暗不明，柯符合刑事訴訟法羈押原因，但兩次交保都被台灣高等法院撤銷，基於尊重審級制度，裁定柯羈押禁見。

柯文哲

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