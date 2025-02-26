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看烏克蘭陷「對美困境」 台灣學者：更可體認天助自助者

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基。（路透資料照片）
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基。（路透資料照片）

川普2.0上任滿月，各方陸續觀察川普重返白宮後的布局，尤其近期對俄烏戰爭的發言更引發關注。政大外交系教授黃奎博指出，川普認為烏克蘭耗費美國太多資源，所以亟欲結束俄烏戰事；回頭看烏克蘭的對美困境，再反思美國對中華民國的承諾，就更應該相信天助自助者。

黃奎博分析，川普因為美國在過去三年投入大量資源援烏，看不到結束的盡頭，所以急欲實現俄烏衝突在他上任不久就會結束的承諾。另外，他認為烏克蘭耗費美國太多資源，所以要求烏克蘭先拿後付「保護費」。

他指出，從川普第一任時將美軍從敘利亞北部撤出，讓想要獨立建國的庫德族單獨面對步步進逼的土耳其，到拜登政府撤出維護阿富汗基本秩序的美軍，再到當前的美烏「談判」，不得不讓人想到川普第二任期的台海會是怎樣的局面。

黃奎博提醒，民進黨及其政府希望台灣民眾不要疑美，從根本上而言，如果國內政黨之間都可互相猜疑，民眾要懷疑一個外國政府的對台承諾，至少在邏輯上都還說得過去。

他強調，看到當前烏克蘭的「對美困境」，台灣各界的危機感似有上升之勢，連之前強烈反對疑美的人士的聲浪都明顯小了許多，反思美國對中華民國的承諾，應該更加相信天助自助者，而且只做對美關係、不做兩岸關係，對台澎金馬的安全前景並無好處。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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